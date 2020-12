Aumentó Consumo de Alcohol, Tabaco y Drogas en Jóvenes Durante el 2020: CIJ

* Por Problemas Derivados de la Pandemia.

Tapachula, Chiapas; 27 de Diciembre del 2020.- Alrededor del 20 por ciento aumentó durante el 2020 el consumo de drogas, tabaco y bebidas embriagantes en la juventud mexicana, lo que representa una de las cifras más altas registradas en la historia del país.

Miguel Ángel Mancera Castillo, médico especialista del Centro de Integración Juvenil (CIJ) en la región, dio a conocer en entrevista para EL ORBE, que la contingencia pudo ser uno de los factores para el incremento de los casos; y atendieron casos en el que los jóvenes durante los últimos meses pasaron de una droga a otra, y consumían lo que estaba disponible en ese momento.

En consecuencia, dijo, también aumentó las solitudes de apoyo de los afectados por las afectaciones mentales que les provoca el consumo de ese tipo de drogas.

“Cuando una persona empieza a tener un desequilibrio en la salud mental, se cierra y se deja de pensar con coherencia y es donde buscamos, primero, el alcohol, el tabaco o en algún otro tipo de droga, aunque también encontramos que -a veces- las amistades llegan a influir en todo eso”.

El confinamiento obligatorio por la pandemia, para muchos, representó una serie de presiones que buscaban salir de ellas a base del consumo de drogas, sostuvo.

Durante dodo este tiempo, apuntó, hubo un aumento considerable, sobre todo en las drogas que se tenían a la mano en la misma casa, incluyendo al alcohol y el tabaco.

En las cifras que tiene ese organismo en base a las personas atendidas, destacó que de cada diez hombres que tienen problemas por el consumo de sustancias legales e ilegales, hay dos mujeres.

Aunque precisó que, en el caso de ellas, muchas veces no aceptan ir a las rehabilitaciones porque se resisten a dejar a su familia y a sus hijos. Por eso el número podría ser engañoso.

Por eso, advirtió que esa tendencia señala que el próximo año habrá una mayor dependencia de drogas entre la juventud mexicana, y que, en el caso de Chiapas, no será la excepción.

“Es como una anestesia y nunca llegamos a solucionar el problema por el cual empezamos en esta situación. Entonces, lo ideal es afrontarlos, buscar ayuda y no depender de una sustancia”, afirmó el especialista.

Asimismo, “para el 2021 pudiera haber un cierto repunte en el consumo o haber más situaciones. Yo digo más que adicciones podríamos estar hablando de muchos problemas de salud mental que se conjugarán con problemas como crisis económica, desempleo, tristeza, fallecimiento de algún familiar o amigo; entorno social, entre otros”. EL ORBE / M. Cancino / Ildefonso Ochoa