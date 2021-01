INM Suspende Atención a los Migrantes Porque no hay Condiciones de Seguridad

Tapachula, Chiapas; 07 de Enero del 2021.- El Instituto Nacional de Migración (INM), suspendió en la mañana de este jueves la recepción de documentos a miles de migrantes para visas humanitarias, ya que no existían las condiciones de seguridad para los migrantes y para los propios trabajadores.

Esto porque se temía que habría otro enfrentamiento entre los mismos extranjeros, como lo ocurrido en la víspera, cuando se disputaban los espacios en la calle para ser atendidos.

Además, la gran mayoría de esos extranjeros no quiso acatar las disposiciones en materia de salud por la presencia del mortal virus del Covid-19.

Miles de migrantes han protagonizado en las últimas 24 horas en las inmediaciones de la Oficina de Regularización Migratoria, al sur de la ciudad, aglomeraciones, desorden y enfrentamiento entre ellos, por lo que las autoridades mexicanas decidieron suspender las actividades.

La noticia provocó la irritación y enojo entre los migrantes, quienes empezaron a realizar acciones de protesta, por lo que un grupo de efectivos de la Guardia Nacional (GN) montaron un dispositivo especial a unos metros del portón principal de esas oficinas, para evitar que los migrantes avanzaran y provocaran disturbios.

Los extranjeros lanzaron gritos y exigencias a las autoridades de Migración, que sólo atendieron a 18 migrantes de cerca de 2 mil extranjeros que se encuentran enlistados para ser atendidos por el Gobierno mexicano.

Un porcentaje importante de los grupos de ellos, que se encuentran en busca de sus trámites para la visa humanitaria, no respetaron la sana distancia social y tampoco usaban cubrebocas, por lo que son un riesgo de contagio de Coronavirus. EL ORBE / Jesús Sánchez Martínez