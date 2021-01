Chiapas Tiene Derecho a Vivir con Seguridad Ya no Más Caravanas de Migrantes: Coparmex

*Exigen Atención del Gobierno Federal.

Tapachula, Chiapas; 19 de Enero del 2021.- Para la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coapmex), en su Delegación regional, “ya no debe de entrar ningún migrante a Chiapas, porque la población en la entidad tiene el derecho de vivir con seguridad, salud y con una economía que estamos manteniendo con pinzas, pero que, a final de cuentas, seguimos trabajando”.

José Antonio Toriello Elorza, presidente de ese organismo empresarial en la Costa, Sierra y Frontera Sur de Chiapas, reconoció en entrevista para EL ORBE que es una situación complicada y compleja, qué debería ser atendida de inmediato por el Gobierno Federal.

“Tenemos conocimiento de que Guatemala ha hecho su trabajo. Sin embargo, no deja de preocuparnos el hecho de que vayan pasando pequeños grupos y luego se queden en los municipios de la frontera”, reveló.

De igual forma, hizo énfasis que México, como el resto del mundo, está sufriendo de un rebrote del mortal virus del Covid-19. En el caso de Chiapas -recalcó- apenas acaba de pasar del semáforo de riesgo epidemiológico verde al amarillo.

Opinó que, durante las semanas en las que estuvo la entidad en verde, hubo más daños que beneficios, “porque la población se relajó, se confió, no le importó el tomar las medidas sanitarias; había reuniones, fiestas, bodas; las plazas comerciales y tiendas estaban abarrotadas, y seguramente por ahí hubo muchos contagios”, debido a que se ha retirado la vigilancia.

Derivado de eso, agregó, los hospitales están llenos otra vez y hay el reporte de muchos contagios y decesos, “porque hay gente conocida de cada uno de nosotros que ha muerto debido a esta terrible enfermedad”.

Así también, que es complicado en el aspecto económico, “porque hay que considerar que, hoy en día, ningún país -incluyendo a México y por supuesto a los centroamericanos-, tenemos una economía sana y va a la baja. Se habla de un nueve por ciento en el 2020”.

Desde las cifras de la Coparmex, recalcó, “hemos visto que se han cerrado negocios y oficinas; además que existe gente que da servicios profesionales que dejó de trabajar porque no puede mantener su base laboral. O sea, es un problema grave para los nacionales”.

Eso se agrava con la llegada de los indocumentados que “no sabemos de su situación legal, antecedentes penales y salud. Lo único que se puede provocar con ese arribo masivo es la zozobra en la región. De por sí ya tenemos muchos migrantes varados que no han podido resolver su situación legal para internarse en el territorio nacional, pero siguen viviendo en la frontera”.

Comentó que hay voces que señalan que a los indocumentados los están metiendo a un programa federal que les paga hasta ocho mil Pesos mensuales, pero que no se sabe a cambio de qué. EL ORBE / M. Cancino