Honduras Propicia las Caravanas al no Atender a su Población: Empresarios

* Desde Casa Deben Evitar la Migración.

Tapachula, Chiapas; 24 de enero del 2021.- “El gobierno de Honduras debe hacer su parte para evitar que miles de migrantes salgan de su país, ya que es un número impresionante de extranjeros que tienen el objetivo de llegar a Tapachula. Sin embargo, el movimiento de personas no ha terminado, ya que muchos fueron deportados, pero hay otros que todavía están en ruta o siguen insistiendo en ingresar a la ciudad”.

Así lo expresó en una entrevista para EL ORBE, Jorge Alfredo Gálvez Sánchez, director de la agencia de viajes “Vuela”, quien refirió que pareciera que el gobierno de ese país “está muy cómodo y cruzado de brazos dejando el trabajo a los países de México y Guatemala”.

Añadió que las autoridades catrachas deben investigar y dar con las personas que organizan y convocan las caravanas de migrantes “porque hay quienes dicen que salen por pobreza y por lo que les ocurrió con los huracanes Eta e Iota, lo que quiere decir que ese gobierno no está haciendo su trabajo, porque si lo hiciera las personas no estuvieran migrando en grupos de miles hacia Guatemala y México”.

Opinó que es muy cómodo para el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández Alvarado, el no hacer nada, “cuando su población está migrando por millares”.

De acuerdo a su versión, esa nación centroamericana es originaria de las caravanas, mientras que Guatemala de tránsito y México el receptor.

“Honduras, que es el país emisor de esos grupos, se la pasa cruzado de brazos, sin hacer absolutamente nada y eso no se vale, porque el gobierno federal les envió apoyos económicos de 90 millones de dólares”, recordó al señalar que se desconoce dónde está el dinero, “recursos que eran de los mexicanos que se debieron haberse invertido en Tapachula para generar una economía y empleo”.

Apuntó que en si en el 2020 hubo unas diez caravanas, donde casi todos sus integrantes fueron hondureños y eso hace que la sociedad se pregunte el por qué los migrantes no salen de El Salvador.

En el caso de Guatemala, que es el país que usan de tránsito al hacer frontera con Honduras, comentó que “ya comprobamos que el presidente de Guatemala, Alejandro Eduardo Giammattei Falla, está dispuesto en hacer todos los esfuerzos por su país, seguridad y economía.

Destacó que, por fortuna, la caravana fue contenida por el gobierno guatemalteco, donde se observó lo que durante muchos años no se percibía de esa nación, que fue el de realizar el trabajo que le correspondía.

Afirmó que el cruce de la caravana a Guatemala, propicio una caída del mercado turístico en alrededor de 70 por ciento en las últimas dos semanas, tanto para ese país como para la región fronteriza de Chiapas.

Los empresarios tapachultecos recibieron la noticia del vecino país, que allá van a esperar el final de estos flujos migratorios masivos para poder reactivar, “porque se tenía un evento en Quetzaltenango que se canceló por lo mismo debido al impacto que ha dejado la caravana migrante ya que afecta a taxistas, hoteleros, agencias de viajes restaurantes, aunado a la pandemia del coronavirus que no termina”. EL ORBE / M. Banco / Jesús Sánchez Martínez