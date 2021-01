Sufren en Cacahoatán de Inseguridad y Venta Indiscriminada de Alcohol

Tapachula, Chiapas; 28 de enero del 2021.- A punto de concluir la administración priista que aún encabeza el alcalde, Julio Calderón Sen, se resume que no atendió los rezagos ni los problemas prioritario de la sociedad, pero se le recordará por el crecimiento de la inseguridad y la venta indiscriminada de alcohol.

Victoria Rodríguez Díaz, en voz de los vecinos del ejido Faja de Oro, dijo en entrevista para el rotativo EL ORBE que la gran prioridad ahora en ese municipio es frenar los altos niveles de inseguridad y la comercialización de bebidas embriagantes.

A la par del crecimiento considerable en la venta de aguardiente, indicó que también ha crecido la drogadicción y que por eso la sociedad tiene miedo de salir.

“Ya no hay aquello de decir que vamos a ir a sentarnos al parque en la tarde o en la noche, porque no se puede. No hay seguridad ni en nuestra posada o en la calle. Lo primero que deben de frenar es eso, para que la juventud no se siga pervirtiendo”, comentó.

En esa complacencia de las mismas autoridades, reveló que ya son demasiados los antros de vicio, tanto formales como los clandestinos.

Comentó que es tan grande la drogadicción que ya hay en Cacahoatán, que hasta en los campos de cultivo se puede ver a gente bajo los influjos, y que se cometen muchos robos y asaltos.

Esos delitos los cometen, opinó, “para que esa gente pueda seguir tomando bebidas embriagantes y haciendo perjuicio a la gente, entonces eso es lo que quisiera uno que la autoridad ponga algo de su parte y que no haga caso omiso, de nada nos sirve estar ahorrando, si al final de cuentas nos van a robar o a asaltar”.

Puntualizó que se sienten en estado de indefensión y en completo abandono de parte de las todavía autoridades municipales. EL ORBE / Jesús Sánchez Martínez