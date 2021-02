Mantiene INE Oficinas Aglomeradas Exponiendo a la Ciudadanía al Contagio

Tapachula, Chiapas; 02 de febrero del 2021.- Las oficinas del Instituto Nacional Electoral (INE) en l localidad no acata las medidas sanitarias y presenta aglomeraciones todos los días, sin que nadie les diga nada.

Elías Maldonado Méndez, quien acudió desde el municipio de Suchiate a ese lugar para realizar sus trámites, reconoció en entrevista para el rotativo EL ORBE que había aglomeración, pero no tenían otra alternativa.

Dejó en claro que también gran parte de la sociedad se resiste en acatar las indicaciones de la Secretaría de Salud en torno a protegerse del mortal virus del Covid-19.

Maldonado, una persona de la tercera edad, señaló que en otras dependencias dan la preferencia a gente de esa edad, embarazadas o con alguna discapacidad, pero en el INE no se aplica.

Como su estado físico no le permite estar parado durante mucho tiempo, tuvo que cargar una silla para poder aguantar las horas en fila par poder realizar su trámite.

Consideró que hay insensibilidad de parte de los empleados de esas oficinas, a quienes no les importa que las personas tengan que llegar a las 3 de la mañana, según dijo, para hacer turno y poder pasar 12 horas después.

Por eso hizo un llamado a las autoridades federales para que tomen cartas en el asunto, sobre todo en lo relacionado a la atención de personas vulnerables y respetar las indicaciones para evitar los contagios del coronavirus.

Mientras que, Paulina Díaz, otra de las personas que realizaba sus trámites, reveló que también llegó a esas oficinas a las tres de la mañana, con un bebé en brazos.

Lamentó todo lo que está ocurriendo ahí y que no tengan consideración de la sociedad, sobre todo a las personas más vulnerables.

Indicó que los empleados los regañan a la población que asiste a ese lugar, pero no dicen nada de su lentitud y de todo lo que provocan. EL ORBE / M. Cancino