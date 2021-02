Empresarios Esperan Repunte de Ventas Ante Semáforo Verde en Chiapas

Tapachula, Chiapas; 13 de febrero del 2021.- El retorno en el semáforo de riesgo epidemiológico de amarillo a verde en Chiapas a partir de este lunes, ha desatado dudas e incertidumbre entre el sector empresarial dedicado a la venta de productos escolares, luego de se abre también la posibilidad de regresar a las clases presenciales.

En un año de contingencia, la pandemia ha generado daños colaterales, sobre todo en la economía. La suspensión de las clases en las aulas produjo una caída considerable en la venta de los artículos que requieren lo alumnos y maestros para la enseñanza en el interior de las escuelas.

Por ejemplo, la venta de mochilas escolares, de todo tipo, tamaño y precio, se desplomó en Chiapas hasta en un 85 por ciento, es decir, casi por completo y pasó a un estado crítico.

Hugo Velázquez, propietario de una empresa con ese giro, dijo en entrevista para EL ORBE que quedaron en la ruina quienes se dedican a ese tipo de negocios, y que muchos no cerraron porque aún tienen fe en que puede cambiar el panorama dentro de poco.

Manifestó que con esa venta no logra cubrir los gastos fijos, como rentas, agua potable, energía eléctrica, teléfono, impuestos, nóminas, proveedores, entre otros, y por lo tanto, tienen que poner de sus bolsas.

Reconoció que había también la esperanza de que habría estímulos fiscales o apoyos de gobierno para poder afrontar esa severa crisis, pero no los hubo.

Recalcó que aquellos que compran los artículos escolares, en este caso las mochilas, lo hacen pensando que no es un gasto superfluo el que hacen, sino necesario, pero ahora eso ha pasado a segundo término o no indispensable. EL ORBE / Nelson Bautista / Jesús Sánchez Martínez