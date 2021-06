Ante la Creciente Inseguridad, Urgen Operativos en el Centro de Tapachula

* Generada por Indocumentados.

Tapachula, Chiapas; 06 de Junio del 2021.- “Los organismos de derechos humanos solapan a los migrantes y a los delincuentes porque de nada sirve que se tengan policías armados y no puedan hacer uso de ellas, por lo que se deben hacer operativos mochilas para saber qué traen dentro”, sostuvo el empresario restaurantero, Arnoldo Morales Barrios.

En entrevista para rotativo EL ORBE, dijo que en esas tareas, se deben cambiar los puntos de revisión, con operaciones día y noche, porque los delincuentes también modifican sus rutas o las formas de delinquir.

Puso como ejemplo que, en las últimas horas fue detenido una persona que venía persiguiendo a otra que traía un arma blanca, aunque se desconoce si lo quería asaltar, pero se refugió en un negocio del parque central de la localidad, mientras que el presunto agresor fue detenido y llevado por las autoridades.

En el Centro se ha salido todo de control, porque grupos de migrantes de diversas nacionalidades son abusivos, cometen delitos y hacen lo que se les antoja, debido a que las autoridades no hacen nada por evitarlo, señaló.

En su mayoría, abundó, “los haitianos son abusivos y lamentablemente la frontera sur no se tiene la capacidad para atender el problema del flujo migratorio”.

Hasta ahora, sostuvo, nadie hace algo para que se resuelva esa problemática que cada día se agudiza y crea un ambiente de inseguridad. EL ORBE / Nelson Bautista / Diego Escobar