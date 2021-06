Rechazan Normalistas Evaluación Virtual y en Plataforma del Usicamm

Tapachula, Chiapas; 14 de Junio del 2021.- Estudiantes normalistas en la localidad consideraron este lunes que las evaluaciones que está llevando a cabo la Unidad del Sistema Para la Carrera de las Maestras y los Maestros (Usicamm) del Gobierno Federal, “es mediocre e incompetente”, además de que tiene muchas fallas.

El Usicamm es un órgano administrativo desconcentrado con autonomía técnica, operativa y de gestión, adscrito a la Secretaría de Educación Pública, que tiene a su cargo las atribuciones que le confiere a esa dependencia y las que otras leyes establezcan.

Elena Gómez, alumna de 8º semestre de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), dijo en entrevista para EL ORBE, que los normalistas en Chiapas repudian lo que ese organismo ha hecho hasta ahora, como lo ocurrido el fin de semana en la evaluación en línea.

Señaló que muchos alumnos no obtuvieron buenos resultados por las fallas en el internet y las fallas permanentes que tiene la plataforma en la que se transmite el examen, tal y como, asegura, habían denunciado desde hace muchos meses, pero que no fueron escuchados.

Por eso insistieron mucho en realizar esas pruebas de manera presencial, porque no se puede hablar con una máquina, y menos si hay muchos problemas de transmisión, sostuvo.

“Es un sistema incompetente, porque no sólo nos afectó dentro de la plataforma, sino también emocionalmente. Muchos compañeros entramos en momento de desesperación el pensar que eran los medios tecnológicos, hablando de la computadora o del internet que nos estaba fallando, cuando en realidad era la plataforma mediocre”, apuntó.

Además, que las preguntas eran absurdas y las respuestas la rechazaban en automático, sin dar la posibilidad a los alumnos no saber el por qué.

Aseguró que muchos de los normalistas que participaron en la evaluación se quejaron de lo mismo, pero tampoco nadie les explica lo ocurrido y lo que va a pasar.

Según su versión, hubo alumnos que iniciaron el examen, colocaron sus datos, se tomaron una foto, pero que al cargar todo, la pantalla se quedaba en blanco, y no se podía hacer nada y tampoco había alguien que les pudiera solucionar el problema.

En la desesperación, algunos utilizaron hasta tres computadoras para tratar de seguir en el examen, pero el sistema no se los permitió. A otros que iban en la respuesta 60, la plataforma presentó fallas, borró todo y los regresó a las primeras preguntas, sin opción de recuperar lo realizado. EL ORBE / Jesús Sánchez Martínez