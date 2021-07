Basura en el Río “Coatancito” Provoca Inundaciones en Colonias de la Zona Baja

* Urge que Autoridades desazolven el Afluente.

Tapachula, Chiapas; 02 de julio del 2021.- Prestadores de servicio reportaron que se registran inundaciones en la colonia Reforma y las aledañas, al sur de la ciudad, por la acumulación de basura del río Coatancito, cuyo afluente sirve también para conducir gran parte de las aguas negras de la ciudad y para el riego de hortalizas por parte de productores.

Roberto Ramírez Pérez, quien realiza mantenimiento en un paso vehicular hechizo a la altura de las colonias, San Sebastián, Dos Islas y Reforma, dijo en entrevista para EL ORBE que, cuando las lluvias son muy fuertes, hay inundaciones en todo ese sector de la ciudad.

Comentó que el desbordamiento se debe a que la población tira toneladas de basura al río y se acumulando de tal manera que llega hasta ese punto, donde hay unas compuertas, y se convierte en un gran tapón que provoca esas afectaciones.

Cuando eso ocurre -según comentó- las aguas, entre la pluvial y la de drenajes, se mete a las viviendas cercanas y afecta a la población de ese lugar.

Las compuertas fueron construidas para que, en temporada de sequía, desviar el cauce hacia un canal que es utilizado para el riego de las hortalizas, pero en tiempo de lluvias se cierran.

Cuando el río se ha desbordado y el agua ha entrado a las casas, de acuerdo a su versión, ha ocasionado desperfectos en aparatos electrodomésticos y por eso muchos han optado por levantar pequeños muros en las puertas de sus viviendas.

Lamentó que no exista conciencia en la población que sigue arrojando los residuos sólidos hacia el Coatancito, aun sabiendo los daños que ocasionan a las colonias del sur de la ciudad y al medio ambiente.

Cuando los problemas se han puesto críticos, apuntó que se han puesto de acuerdo entre los vecinos y han sacado hasta tres toneladas de basura de esas compuertas, aunque reconoció que la dejan secar al sol y después la queman.

Por si eso no fuera suficiente, dio a conocer que tienen serios problemas de enfermedades transmitidas por zancudos, como el dengue, porque ahí se reproducen.

Acotó que las autoridades se comprometieron en desazolvar el río y retirar con máquinas toda la basura, pero que hasta ahora no han cumplido. EL ORBE / M. Cancino