Aparece Carta Póstuma del que Mató a Tres Mujeres, Dejó un Seguro de Vida. Queda Abierto el Expediente ya que no Coincide Indagatoria

Tapachula, Chiapas; 15 de Julio del 2021.- Ramón Eleazar N, de 34 años de edad, quien es señalado como el autor intelectual y material del triple feminicidio ocurrido hace unos días en la localidad y posteriormente fue encontrado sin vida en el Centro de Reinserción Social para Sentenciados (CERSS) No.3, con sede al oriente de este municipio, habría dejado una supuesta carta póstuma.

El inculpado fue detenido después de que las autoridades encontraron los cuerpos de tres mujeres al sur de la ciudad, entre ellas el de su esposa, quien lo había denunciado días antes de quererla envenenar y por ello se había salido de su casa y se refugiara en la de su cuñada y sobrina de 9 años, ambas también masacradas a cuchilladas.

Después de su detención había sido trasladado a ese penal, en donde aguardaba en el Área de Ingreso -llamada popularmente como la 72 horas-, en espera de que el Juez dictara la orden de formal prisión o, en su defecto, lo dejaran en libertad.

Sin embargo, unas horas después de haber sido ingresado, apareció ahorcado en el baño de ese sector del penal. Al hacerle diversos estudios post-mortem, se informó que se había suicidado y no habían encontrado ninguna evidencia de que hubiera sido sometido para su muerte.

De acuerdo a los expedientes 01-135/2021 y 02-137/2021, al fallecido no solo se le investiga -porque la indagatoria continúa- por su probable participación en el artero asesinato de las tres mujeres, sino también por delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo y posesión de narcóticos.

Entre más avanzan las investigaciones de lo ocurrido, aparecen más dudas. Ahora, hay opiniones encontradas de parte de los familiares, porque unos consideran que fueron otras personas las que ultimaron a las tres y no el detenido, mientras que los otros suponen que él planeó todo, pero que sicarios ejecutaron la orden.

Las cosas dieron vuelco este jueves al darse a conocer que Ramón, supuestamente, había escrito una carta póstuma en donde repartía sus bienes, además de un testamento.

De ser verídico ese documento, lo habría escrito entre la noche del 11 de Julio y la madrugada del 12, cuando se estima se quitó la vida ahorcándose desde una ventana.

Las autoridades todavía no han rendido un informe oficial del avance de las investigaciones y de todo lo ocurrido, incluso no se sabe el origen de la lesión que tenía Ramón en su mano izquierda y si había llegado así a ese penal.

Versiones extraoficiales señalan que la carta decía, entre otras cosas, “Yo solo tomé esta determinación, no culpen a nadie. No solo estoy detenido por droga, sino también por feminicidio. Les dejo el Nip de mi tarjeta de nómina; a mi tía le dejo un seguro que está al 100 por ciento y el otro a mi mamá que tiene el 60 por ciento”.

A la par de esa carta, se habría dado tiempo para hacer un segundo como especie de testamento, en la que repartió sus bienes a los familiares.

En ese sentido, será el peritaje caligráfico el que utilice técnicas grafológicas para identificar la autoría de la firma y el texto del documento, con el fin de realizar un análisis sobre la autoría, veracidad, datación, entre otros.

Por la relevancia de los hechos y el cauce que están tomando las investigaciones, las autoridades decidieron mantener abiertos los expedientes, hasta llegar a las últimas consecuencias. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello