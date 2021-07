Convocan a Nueva Caravana de Migrantes Desde Honduras a Tapachula

* Partirán en Quince Días. ¿ Y la Sociedad Tapachulteca

Tapachula, Chiapas; 16 de Julio del 2021.- Una nueva caravana en la que participarían miles de migrantes se prepara para salir desde Honduras hacia la frontera sur de Chiapas, a pesar de todas las restricciones que hay en materia de salud por el rebrote del mortal virus del Covid-19.

El contingente, que podría salir de San Pedro Sula en una sola columna o en pequeños grupos, como ahora se ha venido realizando, se contempla que partirá de esas tierras centroamericanas en un par de semanas como máximo.

Alfredo De la Cruz Cordero, dirigente de la asociación civil “Nueva Generación Vinculación Social”, dijo en entrevista para EL ORBE, se teme que ese otro multitudinario grupo de extranjeros ilegales llegará a Chiapas y, en lugar de ser detenidos, “serán recibidos con los brazos abiertos y se les brindarán todas las facilidades”

“Los sistemas de salud están hasta el tope según las autoridades, sin embargo, en Tapachula dicen que no pasa nada con los extranjeros que no usan el cubrebocas y andan en numerosos grupos, sin que nadie les diga algo”.

Son los mexicanos quienes se están cuidando, señaló, y son pocos lo que no lo hacen, por lo que hizo un llamado a las autoridades para que se tomen cartas en el asunto.

En este sentido, consideró que debe haber responsabilidad de parte del Instituto Nacional de Migración (INM) y de la Guardia Nacional (GN), además de otras dependencias federales, quienes nada hacen.

La desobediencia está latente y es necesario que el INM ponga mayor atención a las colonias donde se cuenta con albergues y zonas donde hay fuerte presencia de extranjeros, por lo menos para desquitar el sueldo, dijo.

Externó su preocupación por la tercera oleada de Covid-19, aunque precisó que, en la Ciudad, pareciera que todo esto fue falso y que la vida es igual que siempre. EL ORBE / Nelson Bautista