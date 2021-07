Migrantes Invaden el Centro de Tapachula con Vendimia Ambulante

*Fuera de Control.

Tapachula, Chiapas; 27 de Julio del 2021.- Comerciantes adheridos a la Cámara Nacional de Comercio (CANACO), pidieron a las autoridades frenar el comercio informal del que se han apoderado migrantes en la localidad, porque consideran que representa una competencia desleal para los establecidos y porque están comercializando productos y artículos de dudosa calidad y procedencia.

María Angélica Bong Sotomayor, dijo en entrevista para EL ORBE que esos extranjeros, quienes entraron de manera ilegal al país, venden los mismos productos que los chiapanecos establecidos, aunque más barato.

Y es que explicó que los indocumentados no pagan impuestos, rentas, nóminas, energía eléctrica, agua y otras responsabilidades, además de que se desconoce la procedencia de la mercancía que venden, obviamente sin factura.

Los funcionarios de Servicios Públicos traen cortos a los comerciantes, pero a los migrantes los dejan vender de manera impune, sin control alguno, señaló.

“Necesitamos que respeten las reglas y las leyes mexicanas, como las personas originarias de México nos obligan que lo hagamos”, apuntó.

Además, comentó que en todos los mercados se exige el uso de cubrebocas y la sana distancia para evitar la propagación del mortal virus del Covid-19, pero que los indocumentados son intocables y pueden hacer lo que les venga en gana, incluso no acatar las medidas sanitarias enfrente de las autoridades.

“Los migrantes ya han desplazado a los mexicanos y venden de todo. No se vale que los servidores públicos en turno no tengan la capacidad para poner orden a los migrantes, porque comercializan desde zapatos, sandalias, alimentos y otros artículos de primera necesidad”, indicó.

Desde su muy particular punto de vista, la afectación que han provocado los migrantes en el sector comercial de Tapachula supera el 60 por ciento.

Lo único que falta es que esos éxodos de extranjeros incursionen en la política y también gobiernen a los chiapanecos, indicó. EL ORBE / Nelson Bautista