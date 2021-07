Reportan Desabasto de Pruebas Covid en la Clínica Especial de Tapachula

* Por el Aumento de Contagios.

*Las farmacias realizan 17 al día, pero ya no se dan abasto

Tapachula, Chiapas; 30 de Julio del 2021.- El repunte de los casos de personas infectadas por el mortal virus del Covid-19 en la frontera sur de Chiapas y el descuido de la población para protegerse de esa pandemia, se está viendo reflejado en el número de positivos diarios y en los decesos.

Lo peor de todo es que la población está acudiendo a la Clínica Covid de Tapachula, pero les están diciendo que las pruebas para detectar ese mal, se acabaron.

Mientras que la farmacia particular que tiene la autorización para hacer esas pruebas, les indicó que sólo pueden realizar 17 al día, pero que no hay fichas disponibles por la alta demanda.

Esther Arriaga Becerra, madre de una joven con sospechas de estar contagiada, dijo en entrevista para EL ORBE que acudió con su hija a la clínica por presentar algunos síntomas que pudieran estar relacionados con el Coronavirus, pero les dijeron que se agotaron las pruebas.

En su caso, señaló que su familiar, de 29 años de edad, se le fue el olfato, presentó fuertes dolores de cabeza y cuerpo, además de temperatura.,

Por eso acudieron a la farmacia en busca de la prueba rápida, pero no corrieron con suerte, porque ya estaba lleno el cupo permitido.

Reconoció que, en el tiempo en que estuvieron esperando en la clínica para saber una valoración, se percataron llegaron otras personas con síntomas parecidos para hacerse el examen de laboratorio, pero les dijeron lo mismo.

Ante ese panorama, comentó, decidieron sacar de ese nosocomio a su hija y trasladarla a un particular, ante el temor de que la enfermedad avanzara muy rápido. Igual lo hicieron los demás. EL ORBE / MC