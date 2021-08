Migrantes Inundan con Ambulantaje el Centro De Tapachula, Empresarios Exigen Repatriarlos

Tapachula, Chiapas; 13 de Agosto de 2021.- Empresarios y comerciantes ubicados en el Centro, exigieron a las autoridades federales que repatríen a los miles de migrantes haitianos que deambulan en Tapachula.

Pusieron de ejemplo que, en la Décima Avenida Norte, a una cuadra del parque “Miguel Hidalgo” de Tapachula, se ha convertido en el lugar para la vendimia ambulante, que propios y extraños han denominado “el mercado de los haitianos”.

Comerciantes y dueños de negocios de esa Avenida, han visto caer sus ventas hasta en un 80 por ciento.

Por ello, piden también a las autoridades reubicarlos a todos ellos en un lugar más digno para ofrecer sus productos, y no dañen a los establecimientos de la ciudad.

Entre las Calles Primera y Tercera Poniente, unos 100 migrantes han copado las banquetas con sus negocios, se adueñaron del espacio para los transeúntes con venta de comida, agua frescas, zapatos; también realizan corte de cabello y pedicure.

Otros se dedican a hacer trenzas y cambian Dólares a Pesos, todo en la vida pública y sin ningún tipo de medidas de higiene.

Además, no hacen caso a los operativos que realiza Servicios Públicos, menos a los dueños de negocios que piden que desalojen o mantengan limpia el área, y siempre que alguien intenta dialogar con ellos se ponen agresivos.

Francisco Sánchez, tiene un consultorio dental sobre la Décima y aseguró, que la imagen urbana en esa zona está muy deteriorada, da mal aspecto, sus clientes ya no llegan porque huele mal y no hay espacios para estacionarse.

Señaló que la autoridad debe hacerse responsable y reubicar a los migrantes en otra área, donde pueden vender sin afectar a terceros.

Diana Bolaños atiende una estética, y aseguró que la situación es insoportable, está fuera de control y ninguna autoridad se hace responsable.

Es injusto que todos los locatarios pagan impuestos, luz, renta, mientras que ellos llegan con sus cosas y se ponen en la calle e invaden estacionamientos sin que nadie les diga nada, externó.

Además, dijo que les afecta en las ventas porque sus clientes ya no llegan.

Entre las 10 y 13 horas se aglomeran unas 200 personas, todos migrantes, para comprar alguno de los productos que ahí ofrecen y muy pocos consumen en los establecimientos.

En otras calles, como la Quinta, Séptima y Novena Poniente, así como la 12 Norte, los migrantes de Haití se han apoderado de calles y banquetas. EL ORBE / M. Blanco