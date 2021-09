Llevan dos Días sin Energía Eléctrica en el Mercado “San Juan”

*Locatarios Utilizan Velas.

Tapachula, Chiapas; 06 de Septiembre del 2021.- Locatarios del mercado “San Juan”, ubicando al poniente de la ciudad, han tenido que prender velas y veladoras en los últimos dos días para poder vender sus mercancías, ya que no cuentan con energía eléctrica.

Se cree que las afectaciones pudieran estar relacionadas con las fuertes lluvias y vientos que han ocurrido en la ciudad, o por las saturadas redes.

Por eso solicitaron la intervención de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para que les restablecieran el servicio, pero siguen esperando.

Ana Bertha Escobar, locataria de ese centro de abastos, dijo en entrevista para EL ORBE, que áreas como pescadería, carnicería, pollería, frutería y establecimientos con verduras y abarrotes, resultaron afectadas, además de que los consumidores ya no entraron, ante el temor de ser asaltados.

La falta del fluido se dio justo cuando funcionarios de Gobierno llegaron a tomarse la foto para decir que en ese mercado habría de reiniciar la vigilancia sobre las medidas sanitarias, pero como no se miraba nada, mejor se fueron.

Hay versiones de los propios vendedores sobre el problema, el cual pudo haberse generado por la caída de unos cables, y que también fue informado a la CFE.

La dependencia federal se había comprometido con los cientos de usuarios de ese lugar que en la mañana de ayer lunes quedaría restablecido el servicio, pero no cumplieron.

Entre todos los afectados, sobresalen los vendedores de carnes y pescadores que requieren refrigeración. Es probable que su mercancía ya se haya descompuesto. EL ORBE / Jesús Sánchez Martínez