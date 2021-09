Incrementa Afluencia de Migrantes Legales en Aduana de Talismán

* Prevén Reactivación Económica en la Frontera.

Tapachula, Chiapas; 25 de Septiembre del 2021.- La afluencia de personas que ingresan con documentos a México y Guatemala por la frontera que comparten en la comunidad de Talismán, la de mayor movilidad de extranjeros en Chiapas, creció alrededor de un 60 por ciento, comparado con el mes pasado, por lo que se contempla una recuperación económica en breve para ambas regiones.

De acuerdo a las fichas que se llenan en ese cruce fronterizo, los visitantes legales lo hacen con fines comerciales, recreativos y relacionados a la salud.

Nidia Molina, enfermera del Centro de Salud de la comunidad fronteriza de Malacatán, en Guatemala, dijo en entrevista para EL ORBE que, entre todo ese gigantesco movimiento de personas detectan algunos sospechosos de estar contagiados del mortal virus del Covid-19, sobre todo en las revisiones que se hacen en la Aduana.

Después de los mexicanos que son los que encabezan la lista de las nacionalidades de los turistas que más ingresan a territorio chapín, se encuentran de Estados Unidos, Israel, Italia, Chile, y de otras en menor cantidad.

En Guatemala, explicó, se mantiene un estricto protocolo en la Aduana, e incluso, las personas que no traen una prueba de laboratorio que certifique no estar contagiados de Coronavirus, se les realiza en ese mismo lugar.

Dentro de los requisitos que se piden es la identificación y la prueba negativa para poder expedirles una constancia y puedan ingresar, además de no tener síntomas como dolor de cabeza, fiebre, garganta irritada, malestar general y diarrea, la cual algunas personas también ya presentan.

Aún cuando se reservó cantidades, confirmó que en las pruebas que se han realizado en el cruce fronterizo, hay muchos que han dado positivo a la pandemia. EL ORBE / Nelson Bautista