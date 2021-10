Urge Hacer una Limpieza a Fondo en las Corporaciones Policiacas

* Señala el COCOPARCI.

Tapachula, Chiapas; 29 de octubre del 2021.- “Los elementos de la policía de cada uno de los municipios en la región, deben pasar por cursos de capacitación para que puedan desarrollar bien sus trabajos, principalmente lo que se refiere a la integración de los informes los cuales hacen cada vez que realizan detenciones y van a dar cuenta al Ministerio Público”.

Así lo dio a conocer, Jorge Gutiérrez Franco, presidente del Comité de Consulta y Participación Ciudadana (Cocoparci), quien explicó que hay un presupuesto del gobierno federal para cuestiones de seguridad y que lo municipios deben tomar de ello para invertir en asuntos de capacitación.

Señaló que la Policía Municipal es la primera que interviene y que el informe que rinda al Ministerio Público sobre cualquier hecho es básico, y por lo tanto, si desde ahí hay mala integración, los delincuentes encuentran fisuras por donde pueden escapar de la justicia.

Por eso, insistió en que a la Policía Municipal se le debe capacitar, pero también consideró que es importante que se debe pasar por los exámenes de control y confianza, porque inicialmente está en manos de esa corporación la prevención y la seguridad de todos los ciudadanos.

Fue tajante al decir que aquel elemento que no pase esos exámenes, sencillamente no debe estar dentro de la corporación policíaca, porque entonces “en manos de quién está la seguridad de los ciudadanos”.

Dijo estar consciente de que esta situación es vital y por lo tanto merece mucha atención de parte de los ayuntamientos, como es el hecho de procurar la dignificación y dar salarios bien remunerados, atención médica, seguros, y otras prestaciones a modo de que el policía pueda entregarse en cuerpo y alma a su trabajo.

Dejó en claro que es una obligación de los presidentes municipales el enviar a exámenes de control y confianza al personal de la policía, y si algún elemento no los aprueba, entonces no debe formar parte de esa corporación.

Aparte de esos exámenes, apuntó que, si en alguna ocasión un elemento de la policía municipal se ve involucrado en algún hecho delictuoso, debe ser puesto a disposición de la autoridad competente para que responda en caso de ser culpable de algún delito.

Puntualizó que la ciudadanía exige que haya seguridad en el municipio y eso sólo puede pasar si la policía cumple con su cometido.

Sus comentarios se dan luego de que dos Policías Municipales del municipio de Suchiate, fueron detenidos en la víspera por su probable participación en la muerte violenta de una mujer de origen haitiana, en la que hay versiones que pudo haber sido violada, torturada y fallecida en las propias instalaciones e la corporación, para después sacarla en una patrulla e irla tirar en matorrales, aunque autoridades estatales están investigando todo ello, para corroborar esos dichos.

Extraoficialmente se supo que pudieran estar involucrados otros cinco funcionarios y policías de ese mismo lugar, quienes supuestamente estarían prófugos de la ley. EL ORBE / Nelson Bautista