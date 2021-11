Entregan Semillas Certificadas al Soconusco

* De Café, Coco y Canela.

Tapachula, Chiapas; 01 de Noviembre del 2021.- La Asociación Para Estudios de Semillas y Variedades Vegetales hizo entrega de paquetes de esos productos a campesinos de la región del Soconusco para reforzar las plantaciones ecológicas, resistentes a las plagas y con mejores resultados en los cultivos.

José Manuel Chávez Bravo, director de esa organización, dijo en entrevista para rotativo EL ORBE, que las semillas van acompañadas de registros definitivos de certificación de tres variedades de café, una de coco criollo del Pacífico, denominada Gigante del Soconusco, y una canela Selank, que es la que regularmente se cultiva.

Comentó que esos documentos son en base a lo establecido en los registros del Catálogo Nacional de Variedades Vegetales que maneja el Servicio Nacional de Inspección y de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.

“Los registros sirven para varias cosas, una es para que puedan entrar estas variedades en los programas de certificación de semillas y de plántulas, es decir, los productores van a poder tener la opción de certificar su semilla de café, cacao o sus plántulas, del cocotero, la canela, y dar un valor agregado por arriba de lo normal”.

Consideró que la certificación de las semillas es muy importante pare que los productores no siembre productos que no cumplen con los estándares y sus cosechas, al final de cuenta, no tendrán el color, sabor y olor que ellos estaban buscando cuando sembraron, y los precios de sus productos serán mucho menores.

Por lo contrario, con el uso de las certificadas podrán tener acceso a programas de apoyo gubernamental y particular, “porque los gobiernos no se quieren arriesgar a estar comprando semilla para apoyar a los productores que no tenga calidad, imagínense, sería un apoyo tirado a la basura”. EL ORBE / JC