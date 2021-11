Más de 15 Mil Toneladas de Soya se Encuentran Rezagadas en la Región

* Empresa Yucateca Interesada en Comprarla.

Tapachula, Chiapas; 06 de Noviembre del 2021.- Los productores de soya de la región Soconusco se enfrentan al problema de que la empresa poblana, Aceites y Proteínas “El Calvario”, que cada año les compraba hasta unas 15 mil toneladas, esta vez no lo hará por saturación de almacenamiento de la pasta.

Así lo informó a EL ORBE el representante no gubernamental del Sistema Producto Oleaginosa en Chiapas, César Ozuna Estudillo, quien agregó que al perderse este canal de comercialización, han tenido que recurrir a otras instancias en busca de alternativas viables.

Añadió que, por fortuna, hay comunicación con las demás procesadoras que se dedican a la industrialización de esos granos, aunque hay algunos detalles, como la distancia entre un punto y otro, pues la mayoría se ellas ubica en extremos opuestos a la región del Soconusco, como es el caso de la empresa “Ragasa”, cadena agroindustrial establecida en Monterrey.

Sin embargo, comentó, hay mayor viabilidad de comercialización con la empresa “Proteínas y Oleicos”, de Mérida, Yucatán, la cual hace ya muchos años entró a la región de compras, pero que después dejó de hacerlo.

Aseguró que con esta última empresa ya se avanzó en el trato, e incluso, a partir de la próxima semana ya se empezará a mover todo lo concerniente (el corte de la soya) a fin de tener todo listo para la entrega del producto a los yucatecos.

En cuanto al precio, añadió, la tonelada anda de momento como en 9 mil 500 Pesos, porque ha estado subiendo constantemente. Desde luego, comentó, esto no es para alegrarse tanto, porque los precios fluctúan y pudiera en algún momento venir a la baja.

En cuanto al transporte por carretera, precisó que hasta el momento no han tenido ningún problema con la Policía Federal de Caminos. Al contrario, la corporación -según el declarante- se ha mostrado flexible y eso permite pensar que el producto viajará seguro, de los ranchos a los centros de acopio, y luego hacia su destino final.

Finalmente, se refirió a los estándares de calidad. Comentó que con “Proteínas y Oleicos” no hay problema, ya que incluso, en cuanto a la humedad que tenga el producto, va a ser recibido con una pequeña penalización. EL ORBE / Nelson Bautista