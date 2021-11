Tapachultecos Están Preocupados y Molestos por la Migración

* Expresa la Iglesia Católica.

Tapachula, Chiapas; 08 de Noviembre del 2021.- De acuerdo a Martín Moreno Taboada, párroco de la iglesia de San Agustín y vicario general de la Diócesis de Tapachula, “la sociedad tapachulteca está preocupada, molesta y dividida porque hay grupos que no quieren a los migrantes, ya que los considera criminales o un gran problema, y no quieren verlos por aquí”.

Aunque también «hay otras personas que quieren comprender la situación de los migrantes, sus necesidades, y saben que no están migrando por gusto, sino porque la situación de vida así los ha empujado”.

En entrevista para rotativo EL ORBE, indicó que en ese panorama, hay que mantener la calma y la paz, “porque ciertamente la solución no la tenemos nosotros, sino las autoridades”.

Por eso hizo un llamado a la sociedad en general “a no desunirnos y dividirnos a partir de un tema que tenemos aquí. La infraestructura de la ciudad no es suficiente para tanta gente, especialmente para toda las personas que están viniendo, por lo que queremos reforzar el llamando a la no violencia, no al racismo y sí a un proceso migratorio más ágil”.

Dejó en claro que la Iglesia Católica no quiere fomentar la migración ilegal, “simplemente pedimos que si ya están acá y ya iniciaron un proceso de papeles migratorios, que se les atienda rápidamente, porque si las citas se dan hasta los seis meses, ¿qué hará la gente mientras espera su respuesta?, y se siguen sumando más, obviamente eso causa molestia y provoca que la ciudad no pueda sostener a tantas personas”.

El tema de la migración cada día es más complejo, reflexionó, porque tiene muchos aspectos: económico, social, político, laboral y obviamente migratorio, el cual se concentra en la Ciudad de Tapachula.

Insistió en pedir a las autoridades civiles que hagan consciencia e intervengan “porque el tema genera violencia, como el caso de lo ocurrido en la carretera en Arriaga, entre los migrantes y la Guardia Nacional”.

Asimismo, que “no se puede evitar la violencia con más violencia, venga de quien venga, y por eso hay que evitarla y mantener la prudencia”.

Puntualizó que es urgente que las autoridades agilicen los protocolos de trámites migratorios que han iniciado su solicitud de estancia para el trabajo, refugio o para tener el libre tránsito por el país con rumbo a los Estados Unidos. EL ORBE / Nelson Bautista