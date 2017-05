Crimen Organizado Detrás del Tráfico de Mercancías y Comercio Ilegal

* Deteriora la Actividad Económica del País.

Tapachula, Chiapas; 7 de Mayo.- El comercio informal e ilegal en México se ha convertido en un problema serio, ya que se calcula que la generación económica de esas actividades ilícitas creció hasta llegar al 30 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).

De acuerdo al Comité Bilateral México-Panamá del Consejo Mexicano de Comercio Exterior (COMCE), las actividades informales no participan en la generación de impuestos, contribuciones sociales y en el estatus social de los que operan el mismo.

En tanto que los productos ilegales provienen generalmente del robo de mercancías y del contrabando, “que se convierte en una competencia desleal, incluso para los mismos fabricantes”.

De acuerdo a la opinión de especialistas de ese organismo, para las autoridades es muy fácil quedarse con el 20 por ciento de los contribuyentes cautivos porque le aportan el 80 por ciento de los ingresos que requiere el país.

Pero, según esa opinión, a propósito descuida el 80 por ciento de los que no se pueden controlar, porque quizá solamente pudieran aportar el 20 por ciento de los ingresos.

Es decir, el Gobierno atiende esa situación bajo conceptos de costo, ya que se requiere de mucha inversión para captar a una población muy grande, cuando la recuperación para ellos es poca.

Consideró que la economía en el país se ha deteriorado en los últimos dos años, ya que en ese periodo ha habido una caída muy seria en la actividad económica.

Se calcula que el crecimiento anual será de apenas el 2.7 por ciento anual, cuando México necesita crecer mínimo en un 10 por ciento y generar con ello los empleos para un millón de personas que se incorporan cada año a la actividad productiva.

Según esa organización empresarial, detrás de la mayoría del comercio informal en nuestro país está el crimen organizado.

Se cree que en México se roban anualmente miles de contenedores cargados con mercancías que van a dar a los tianguis y mercados, porque en esos lugares no van las autoridades a verificar el origen de lo que se vende.

Esos productos, según su apreciación, se expenden a precios incluso por debajo de los costos de producción y por ello afectan también a los fabricantes.

El contrabando que entra diariamente por la Frontera Sur es sumamente gigantesco, pero que a su vez es insignificante comparado con lo que ocurre en la franja limítrofe del norte del país, y en puertos como Lázaro Cárdenas y Manzanillo, pero todo documentado, reconoció.

“Es un producto que no cumple con las reglas de origen, ni con el estándar de calidad y con una cantidad de requerimientos que la ley determina, pero entra disfrazado de manera legal con la complicidad de las autoridades y con las mafias que controlan las fronteras”, reveló.

De los 600 mil millones de Dólares de productos importados por México anualmente, alrededor del 30 por ciento es contrabando documentado, precisó. EL ORBE/Ildefonso Ochoa Argüello