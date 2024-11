Seguimos Luchando por el Bienestar del Pueblo de México

* Asevera Claudia Sheinbaum.

Cuauhtémoc, Ciudad de México a 05 de mayo de 2024.- En la Ciudad de México, las y los capitalinos han luchado históricamente por sus derechos y el próximo 2 de junio no será la excepción, así lo destacó Claudia Sheinbaum Pardo, candidata a la Presidencia de México por la Coalición “Sigamos Haciendo Historia” (Morena-PT-PVEM) desde la alcaldía Cuauhtémoc donde garantizó que los partidos políticos que conforman la derecha no tienen oportunidad en una capital donde ya se comenzó el camino de la transformación

’’Vamos a seguir ampliando el bienestar y en nuestra ciudad sabemos que cuando llega la derecha se acaban los derechos, nosotros seguimos luchando por los derechos y el bienestar del pueblo de México de las y los jóvenes, de las niñas, de espacios públicos dignos’’, garantizó.

Por esta razón, Claudia Sheinbaum presentó algunos de los proyectos que le darán continuidad al proyecto humanista de la 4T en la capital del país, como son la pensión para mujeres y hombres de 60 a 64 años en la Ciudad de México; mayor impulso al transporte público de calidad; mayor iluminación en las calles capitalinas y particularmente más apoyo a la vivienda para que sean cada vez más los mexicanos que tengan acceso a un hogar propio.

Asimismo, aseveró que otra de las principales propuestas para seguir con la 4T es invertir en la infraestructura para garantizar el abasto de agua, lo cual puntualizó será posible con un trabajo coordinado entre todos los ejes de gobierno de la zona metropolitana del Valle de México.

’’Vamos a ayudar también para que en toda la ciudad, pero particularmente en la Cuauhtémoc nunca falte el agua potable’’, manifestó.

Por lo anterior, hizo un llamado a que el 2 de junio los mexicanos y mexicanas de esta demarcación salgan a votar para defender no solo a la 4T, sino que también a la democracia de México, lo que permitirá seguir construyendo una nación con más justicia, más seguridad, más paz y sobre todo más bienestar.

’’El 2 de junio, en un día el pueblo de México va a volver a hacer historia, así como hicimos historia en 2018, vamos a hacer historia el 2 de junio del 2024 y vamos a ser ejemplo en el mundo entero por varias razones, la primera porque va a continuar la transformación de la vida pública, porque vamos a seguir gobernando por el bienestar del pueblo de México y la otra porque después de 200 años de la República va a haber una mujer transformadora que llegue a la Presidencia de la República’’, puntualizó. Boletín Oficial