Ley de Telecomunicaciones No Debe Afectar el Equilibrio de la Industria y los Sectores Productivos

*Señala el Senador Luis Armando Melgar.

Ciudad de México, 14 de mayo de 2025.- Con una visión de país incluyente, moderno y respetuoso de la libertad, el senador Luis Armando Melgar participó en el segundo Conversatorio para el Análisis del Proyecto el análisis y propuesta de dictamen por el que se expide la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

Melgar reiteró que esta nueva legislación debe construirse escuchando todas las voces y protegiendo el interés público, sin afectar el equilibrio de la industria y los sectores productivos del país.

“El nuevo marco legal en telecomunicaciones no debe dañar a unos para beneficiar a otros. En la Nueva ERA de México y de Chiapas, las leyes deben ser justas, equitativas y pensadas desde la pluralidad. Las decisiones unilaterales no tienen cabida en una democracia que aspira a crecer con libertad y responsabilidad”, afirmó.

Durante su intervención, Melgar cuestionó sobre la creación de un Consejo Consultivo permanente con participación de la industria, con el fin de garantizar que los cambios legislativos en materia de telecomunicaciones y radiodifusión no solo promuevan la conectividad, sino también protejan la libertad de expresión, el desarrollo económico y los principios internacionales que rigen el comercio digital.

“Necesitamos una ley moderna, sí, pero también una ley humana, transparente y armónica con los compromisos internacionales de México, como el T-MEC y el GATT. Debemos evitar legislar desde la ocurrencia o la imposición, y en cambio construir desde el diálogo, la técnica y la sensatez”, subrayó Melgar.

El senador reconoció los esfuerzos de la Presidenta Sheinbaum por abrir estos espacios de diálogo antes de aprobar la reforma en el pleno. “No legislar al vapor es un acto de responsabilidad democrática, y eso es algo que reconozco con convicción. En la Nueva ERA, las reformas deben nacer del consenso y no del poder por sí mismo”, expresó.

Melgar enfatizó que en Chiapas se necesitan reglas claras que permitan atraer inversión tecnológica, generar empleos e impulsar el acceso a servicios digitales de calidad en comunidades rurales. “En el sur del país, cada conexión a internet puede significar una nueva oportunidad para una niña, para un joven o para una familia entera. Por eso, no podemos permitir que esta ley sea excluyente ni regresiva”, dijo.

Finalmente, reiteró su compromiso con una legislación sustentada en la justicia social y la libertad. “El reto no es solo regular, sino transformar. Y en la Nueva ERA de Chiapas debemos hacerlo con responsabilidad, visión y poniendo a la gente siempre al centro”, concluyó Melgar. Boletín Oficial