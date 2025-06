Realizan Elección Judicial con Sólo 17% de Participación Ciudadana

El INE Reportó 1700 Incidencias en Todo el País; En Chiapas no se Instalaron 16 Casillas

*DE ACUERDO A ENCUESTA DE LA EMPRESA MASIVE CALLER, MÁS DEL 80% DEL PADRÓN NO TUVO INTERÉS DE ACUDIR A EMITIR SU VOTO, DEBIDO AL DESCONOCIMIENTO DE LOS PARTICIPANTES EN EL PROCESO ELECTORAL.

Poco menos del 17% de la población acudió a votar en lo que fue el primer proceso electoral para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025.

No confiar en la elección, no interesarle el proceso y desconocimiento de la actividad, fueron de los principales motivos por la que la población no acudió a emitir su sufragio, de acuerdo con la casa encuestadora Massive Caller.

¿Cuántos mexicanos acudieron a votar en la elección del Poder Judicial?



Tras cerrarse las casillas a las 18:00 horas de este 1 de junio, Massive Caller reveló los resultados de su encuesta “Participación ciudadana. Elecciones del Poder Judicial”.En la pregunta de si acudió a votar, solamente contestaron que sí el 16.9% de los consultados, contra el 83.1%.Razones para no acudir a votarEl mismo estudio puso como la principal razón para no acudir a las casillas “No confiar en la elección”, con el 47.6%. A continuación, todos los resultados:-No confiar en la elección – 47.6%-No me interesa el proceso judicial – 20%-No sabía que había elecciones – 10%-No me alcanzó el tiempo ese día – 8%-Problemas de salud o movilidad – 4.8%-No estaba en mi lugar de residencia – 4.1%-Otro – 5.5%Sobre el tiempo de espera en la fila para votar, la mayoría (44.5%) fue en menos de 5 minutos. Mientras que el tiempo para completar el proceso de votación abarcó entre 5 y 10 minutos (37.8%); a otros les llevó entre 10 y 15 minutos (31.1%).Ayuda para marcar las boletas dentro de la casillaLa encuesta de Massive Caller también dio cuenta que en poco porcentaje hubo personas que recibieron ayuda para llenar las boletas.-No, voté solo – 81.1%-Sí, un funcionario de casilla me asistió – 16.2%-Sí, otra persona me ayudó – 1.6%-No respondió 1.1%En cuanto a si recibieron algún papel, mensaje o indicación con los nombres por quien marcar en la boleta, el 74.2% contestó que no y decidieron por su cuenta. Solamente al 7.4% se los entregaron cerca de la casilla, y el 6.2% por parte de un conocido o familiar.Con Poca Participación Ciudadanase Realizó el Proceso ElectoralTapachula, Chiapas; 1 de Junio del 2025.- Con una participación baja, pero sin incidentes mayores, con una total tranquilidad en los diferentes municipios que conforman el 12 Distrito Federal Electoral, transcurrió la elección de este 1º de Junio, para renovar a los funcionarios del Poder Judicial a nivel federal.En Tapachula, Tuxtla Chico, Cacahoatán, Unión Juárez, Metapa, Frontera Hidalgo y Ciudad Hidalgo, la gran mayoría de las casillas quedaron instaladas a las 9:00 de la mañana. Sin que se presentara algún incidente violento, como robo de material electoral.La poca población que acudió a las urnas lo hizo de manera ordenada, y la mayor afluencia de personas que acudió a votar se registró en horas de la mañana.Algunos funcionarios de casilla reportaron una participación de hasta el 3% al cierra de la jornada.La gran mayoría de las casillas se cerró con conforme a lo previsto, a las 6:00 de la tarde de este domingo, sin que se presentara alguna situación fuera de lo normal.Sobre este proceso electoral, Luis Adrián Rodríguez Álvarez, Vocal Secretario de la Junta Distrital Ejecutiva XII del Instituto Nacional Electoral (INE) en el Estado de Chiapas, confirmó que los funcionarios y funcionarias que fueron capacitados previamente para la elección acudieron a las 254 casillas, instaladas en los municipios ya mencionados.Destacó que todo se desarrolló de manera normal durante esta jornada electoral. Por lo que no hubo necesidad de implementar algún protocolo, al cierre de esta jornada.Los primeros paquetes electorales que estuvieron arribando a las oficinas del INE fueron de 8:00 a 9:00 de la noche. Así como dependiendo del número de votos, el conteo se podrá extender hasta el 10 de junio en los 300 Consejos Distritales que existen en el país. EL ORBE/ Ernesto L. Quinteros