Nestlé celebra 15 años de Plan NESCAFÉ en México con productores cafetaleros

En el corazón de la caficultura mexicana, Nestlé México celebró el 15° aniversario del Plan NESCAFÉ, iniciativa implementada en 2010 para impulsar la producción sustentable de café, fortalecer a los caficultores y generar desarrollo en las comunidades productoras del país.

Durante el evento, autoridades, caficultores y aliados estratégicos se reunieron para reconocer los logros alcanzados y reafirmar el compromiso con el futuro del café mexicano. En estos 15 años, el Plan NESCAFÉ ha significado más de 550 millones de pesos invertidos, la entrega de 72 millones de plantas de café, más productivas y resistentes a plagas, así como la renovación de más de 30 mil hectáreas en los cinco principales estados cafetaleros: Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla y Veracruz.



El programa también ha brindado más de 136,000 capacitaciones en sustentabilidad y agricultura regenerativa, ha impulsado la formación de 478 productores en diplomados de agroemprendimiento en alianza con el Tecnológico de Monterrey y ha beneficiado a más de 11,500 jóvenes para dar continuidad al cultivo del café. Actualmente, 16,922 productores forman parte de Plan NESCAFÉ, de los cuales más de un tercio son mujeres que han encontrado en la caficultura una fuente de ingresos y desarrollo.“Plan NESCAFÉ no es solo una iniciativa, es una alianza de largo plazo con el campo mexicano. Representa compromiso, innovación y esperanza. Hoy celebramos 15 años de logros, pero también miramos al futuro, convencidos de que el café mexicano tiene un porvenir vibrante, competitivo y sostenible”, afirmó Rosa María Cordero, Vicepresidenta de Cafés y Bebidas de Nestlé México.Desde este año y de cara a 2030, el programa contempla la entrega de 36 millones de plantas adicionales y consolidar un modelo de producción sustentable que combine productividad con el cuidado del medio ambiente.“Hace unos meses nos sumamos oficialmente al programa Hecho en México de la Secretaría de Economía. Este sello no es solo un distintivo, es un compromiso con nuestro país y con nuestra gente. Significa visibilizar que productos como NESCAFÉ, que nacen de estas tierras y llegan a millones de hogares todos los días, son orgullosamente mexicanos”, afirmó Javier León, Director de Asuntos Corporativos y Creación de Valor Compartido de Nestlé MéxicoCon esta celebración, Nestlé reafirma su compromiso con el campo, con los caficultores y con el orgullo de producir café “Hecho en México”.