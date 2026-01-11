Feria de la Guelaguetza Fortalece Lazos de Hermandad entre Tapachula y Oaxaca

* Invitan al Último Día de Actividades.

Tapachula, Chiapas.- El Ayuntamiento Municipal de Tapachula, que preside el alcalde Yamil Melgar, a través de la Secretaría de Educación y Cultura, encabezada por su titular Mey Lyng Wong, celebró la realización de la Feria de la Guelaguetza en el Parque Bicentenario, como un espacio de encuentro cultural que fortaleció los lazos de hermandad entre Tapachula y el Estado de Oaxaca.

Durante esta muestra cultural, las familias tapachultecas y visitantes disfrutaron de una de las tradiciones más representativas del país, apreciando su música, danzas, trajes típicos, así como la riqueza gastronómica y artesanal que distingue a los pueblos oaxaqueños, reflejo de su diversidad cultural.

A lo largo de la feria, las y los asistentes recorrieron espacios dedicados a la gastronomía tradicional, degustaron platillos emblemáticos y conocieron el trabajo artesanal de las comunidades participantes, además de presenciar presentaciones artísticas que llenaron de color y alegría el corazón de la ciudad.

El Ayuntamiento Municipal de Tapachula agradece la presencia y participación de las y los representantes culturales que hicieron posible esta celebración, e invita a la ciudadanía a disfrutar este domingo 11 de enero del último día de actividades en el Parque Bicentenario, antes de la conclusión de esta muestra cultural. Boletín Oficial