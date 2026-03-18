Después de 30 años, Chiapas tiene su primera generación de cadetes de la Useps

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 18 de marzo de 2026.- El titular de la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), Óscar Alberto Aparicio Avendaño, asistió como invitado de honor a la Ceremonia de Graduación de la Primera Generación de Cadetes de la Universidad de Seguridad Pública del Sureste (Useps), donde reconoció la disciplina y esfuerzo de hombres y mujeres que inician una nueva etapa al servicio del pueblo de Chiapas.

En este evento, el secretario estuvo acompañado de su esposa, Sobeida de Aparicio; del subsecretario de Seguridad del Pueblo, Álvaro Cuauhtémoc Serrano Escobedo; del rector de la Useps, Pablo Filiberto Camacho Aguirre; del general de División de Estado Mayor, Alejandro Vargas González, comandante de la Séptima Región Militar; del jefe coordinador de la Guardia Nacional en Chiapas, José Gregorio Pérez; y de Jovani Salazar, director general de la Agencia Digital Tecnológica del Estado de Chiapas.



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Durante su participación, Aparicio Avendaño destacó que con la visión del gobernador del Estado, Eduardo Ramírez Aguilar, se creó esta universidad con el firme compromiso de formar elementos profesionales y capacitados, bajo estándares académicos rigurosos y con énfasis en derechos humanos y proximidad social.

“Es un día muy especial, después de 30 años en Chiapas, hoy 112 hombres y mujeres forman parte de la Primera Generación de Cadetes de la Universidad de Seguridad Pública del Sureste, esta iniciativa de nuestro gobernador forma parte de su estrategia para consolidar un modelo de seguridad moderno, eficiente y humano”, declaró.

Finalmente, el titular de la SSP tomó protesta y exhortó a las y los graduados a dirigirse con transparencia y responsabilidad en esta nueva etapa: “Vamos a estar con ustedes apoyándolos, hoy hay mejores condiciones de trabajo para ustedes y sus familias, esta carrera es muy noble y si se lo proponen cumplirán cada una de sus metas”.