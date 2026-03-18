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Transforman relleno sanitario tipo A en Tapachula: Yamil Melgar

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* Actualmente se trabaja con maquinaria especializada nunca antes vista en Tapachula.

Tapachula, Chiapas; 18 de marzo de 2026.

El presidente municipal, Yamil Melgar, realizó un recorrido de supervisión en el relleno sanitario tipo A, acompañado por el secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, arquitecto Juan Carlos Gallegos; la directora de Ecología de SEDURBE, bióloga Salomé Méndez; y el ingeniero Hugo García, asesor especializado en el manejo del sitio.

Yamil Melgar supervisó los avances en la transformación del relleno sanitario tipo A en Tapachula, tras el incendio del pasado 31 de diciembre, constatando el trabajo permanente en la reorganización, compactación y reordenamiento de residuos sólidos.

Durante la visita, se verificó que el sitio avanza en su recuperación y hoy opera bajo condiciones de un relleno sanitario tipo A, brindando mayor orden y seguridad ambiental para Tapachula y la región.

El presidente municipal destacó el esfuerzo operativo desplegado en la zona. “Traemos un ejército de máquinas trabajando constantemente. Aquí estamos y aquí seguiremos supervisando las acciones de este sitio final”, afirmó.

En su intervención, el ingeniero Hugo García subrayó los avances alcanzados en los últimos meses. “De enero a la fecha es un avance impresionante”, señaló.

Yamil Melgar también reconoció el respaldo del gobernador Eduardo Ramírez para atender esta problemática. “Estas son obras con voluntad para transformar. ¡Ánimo!”, concluyó.

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