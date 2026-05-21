Del olvido a la prosperidad, Eduardo Ramírez impulsa acciones para transformar a Pantelhó

Entregó plantas, insumos y equipamiento del programa Café con Humanismo, con
inversión de 3 mdp
Benefició 3 mil 500 niñas y niños con tenis escolares a través del programa A Paso
Firme
Inauguró aulas y espacios en el Cobach Plantel 59, obras en las que se destinaron
5.2 mdp
Otorgó una ambulancia para fortalecer el traslado de pacientes y mejorar la
atención médica
los 12 municipios de atención prioritaria en Chiapas, donde entregó apoyos sociales y
productivos, además de obras de infraestructura educativa. En ese contexto, destacó que
uno de los principales objetivos del gobierno de la Nueva ERA es que los pueblos
históricamente olvidados transiten hacia la prosperidad.
“Somos un gobierno que está trabajando donde nadie volteó a ver nunca, y esa es la
diferencia de un gobierno humanista que transforma. Cuando se empieza a trabajar
donde nadie ha hecho nada, se logra marcar la diferencia. Siempre voy a estar pendiente
del municipio, no me voy a cansar de visitarlo y regresaré con más acciones. Pantelhó, del
olvido a la prosperidad”, manifestó.
Durante su mensaje, el mandatario convocó a la población a sumarse al programa de
alfabetización Chiapas Puede, al enfatizar que nunca es tarde para aprender a leer y
escribir. De igual manera, exhortó a las y los habitantes a mantenerse en unidad para que
la paz continúe prevaleciendo en este municipio.
Como parte de esta gira de trabajo, el gobernador entregó plantas, insumos y
equipamiento a productoras y productores cafetaleros mediante el programa Café con
Humanismo, con una inversión de 3 millones de pesos; inauguró aulas y espacios en el
Colegio de Bachilleres de Chiapas Plantel 59, obras en las que se destinaron 5.2 millones
de pesos; distribuyó tenis escolares a 3 mil 500 niñas y niños a través del programa A Paso
Firme; y otorgó una ambulancia para fortalecer el traslado de pacientes y mejorar la
atención médica.
La secretaria para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas, Leticia Méndez
Intzín, resaltó el compromiso del gobierno de la Nueva ERA por acercar acciones de
beneficio social que generen bienestar y prosperidad en los pueblos originarios, con el
propósito de mejorar las condiciones de vida de miles de familias
Por su parte, el secretario del Humanismo, Paco Chacón, señaló que, gracias a la visión
humanista de la actual administración, los pueblos de Chiapas no volverán a quedar en el
olvido. Como ejemplo, mencionó las estrategias orientadas a atender necesidades
prioritarias de la población, entre ellas el programa A Paso Firme, que en esta ocasión
benefició con tenis escolares a niñas y niños de nivel primaria.
El secretario de Salud, Omar Gómez Cruz, explicó que la entrega de una ambulancia
totalmente equipada permitirá fortalecer la atención médica en Pantelhó y mejorar la
capacidad de respuesta ante emergencias. Asimismo, destacó que este municipio hizo
historia durante la campaña de vacunación contra el sarampión, al alcanzar la aplicación
de 143 mil dosis, logro que recibió reconocimiento nacional. Añadió que Chiapas ha
registrado avances importantes en el combate al paludismo y en las acciones encaminadas
a su eliminación.
El director general del Instituto del Café de Chiapas, Jorge Baldemar Utrilla Robles,
enfatizó que, derivado de la estrategia de seguridad impulsada por el gobernador, en este
municipio se trabaja en un ambiente de paz y armonía, sembrando la semilla del progreso.
Informó que en esta ocasión se beneficia a 2 mil 300 productoras y productores con 200
mil plantas de café de variedades mejoradas, resistentes a enfermedades y altamente
productivas; además, se brindará capacitación para optimizar los procesos de producción
y elevar la calidad del aromático grano.
El titular del Instituto de la Infraestructura Física Educativa (Inifech), Carlos Ildelfonso
Jiménez Trujillo, informó que en el Cobach Plantel 59 se realizaron trabajos de
construcción de dos aulas didácticas equipadas y un módulo de servicios sanitarios con
planta de tratamiento, así como obras exteriores consistentes en andadores, rampas,
barandales y pasamanos. También se rehabilitaron el acceso principal y la cisterna,
además de renovarse la red hidrosanitaria, la red eléctrica y la señalización, en beneficio
de 123 estudiantes.
El presidente municipal de Pantelhó, Julio Pérez Pérez, agradeció al gobernador Eduardo
Ramírez por su compromiso de atender las necesidades de las comunidades, fortalecer la
seguridad y promover acciones en beneficio del campo en la región.
Acompañaron al gobernador las secretarias de Infraestructura, Anakaren Gómez Zuart; y
de la Mujer e Igualdad de Género, Marian Vázquez González; el coordinador de la
Delegación de la Secretaría General de Gobierno y Mediación, Juan Luis Zarazúa Salazar; la
directora general del Colegio de Bachilleres de Chiapas, Viridiana Figueroa García; así
como alumnas, alumnos, personal docente y administrativo del plantel, además de
productoras y productores de la región.