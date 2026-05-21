Del olvido a la prosperidad, Eduardo Ramírez impulsa acciones para transformar a Pantelhó

 Entregó plantas, insumos y equipamiento del programa Café con Humanismo, con

inversión de 3 mdp

 Benefició 3 mil 500 niñas y niños con tenis escolares a través del programa A Paso

Firme

 Inauguró aulas y espacios en el Cobach Plantel 59, obras en las que se destinaron

5.2 mdp

 Otorgó una ambulancia para fortalecer el traslado de pacientes y mejorar la

atención médica



1 de 8

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar visitó el municipio de Pantelhó, considerado entrelos 12 municipios de atención prioritaria en Chiapas, donde entregó apoyos sociales yproductivos, además de obras de infraestructura educativa. En ese contexto, destacó queuno de los principales objetivos del gobierno de la Nueva ERA es que los puebloshistóricamente olvidados transiten hacia la prosperidad.“Somos un gobierno que está trabajando donde nadie volteó a ver nunca, y esa es ladiferencia de un gobierno humanista que transforma. Cuando se empieza a trabajardonde nadie ha hecho nada, se logra marcar la diferencia. Siempre voy a estar pendientedel municipio, no me voy a cansar de visitarlo y regresaré con más acciones. Pantelhó, delolvido a la prosperidad”, manifestó.Durante su mensaje, el mandatario convocó a la población a sumarse al programa dealfabetización Chiapas Puede, al enfatizar que nunca es tarde para aprender a leer yescribir. De igual manera, exhortó a las y los habitantes a mantenerse en unidad para quela paz continúe prevaleciendo en este municipio.Como parte de esta gira de trabajo, el gobernador entregó plantas, insumos yequipamiento a productoras y productores cafetaleros mediante el programa Café conHumanismo, con una inversión de 3 millones de pesos; inauguró aulas y espacios en elColegio de Bachilleres de Chiapas Plantel 59, obras en las que se destinaron 5.2 millonesde pesos; distribuyó tenis escolares a 3 mil 500 niñas y niños a través del programa A PasoFirme; y otorgó una ambulancia para fortalecer el traslado de pacientes y mejorar laatención médica.La secretaria para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas, Leticia MéndezIntzín, resaltó el compromiso del gobierno de la Nueva ERA por acercar acciones debeneficio social que generen bienestar y prosperidad en los pueblos originarios, con elpropósito de mejorar las condiciones de vida de miles de familias

Por su parte, el secretario del Humanismo, Paco Chacón, señaló que, gracias a la visión

humanista de la actual administración, los pueblos de Chiapas no volverán a quedar en el

olvido. Como ejemplo, mencionó las estrategias orientadas a atender necesidades

prioritarias de la población, entre ellas el programa A Paso Firme, que en esta ocasión

benefició con tenis escolares a niñas y niños de nivel primaria.

El secretario de Salud, Omar Gómez Cruz, explicó que la entrega de una ambulancia

totalmente equipada permitirá fortalecer la atención médica en Pantelhó y mejorar la

capacidad de respuesta ante emergencias. Asimismo, destacó que este municipio hizo

historia durante la campaña de vacunación contra el sarampión, al alcanzar la aplicación

de 143 mil dosis, logro que recibió reconocimiento nacional. Añadió que Chiapas ha

registrado avances importantes en el combate al paludismo y en las acciones encaminadas

a su eliminación.

El director general del Instituto del Café de Chiapas, Jorge Baldemar Utrilla Robles,

enfatizó que, derivado de la estrategia de seguridad impulsada por el gobernador, en este

municipio se trabaja en un ambiente de paz y armonía, sembrando la semilla del progreso.

Informó que en esta ocasión se beneficia a 2 mil 300 productoras y productores con 200

mil plantas de café de variedades mejoradas, resistentes a enfermedades y altamente

productivas; además, se brindará capacitación para optimizar los procesos de producción

y elevar la calidad del aromático grano.

El titular del Instituto de la Infraestructura Física Educativa (Inifech), Carlos Ildelfonso

Jiménez Trujillo, informó que en el Cobach Plantel 59 se realizaron trabajos de

construcción de dos aulas didácticas equipadas y un módulo de servicios sanitarios con

planta de tratamiento, así como obras exteriores consistentes en andadores, rampas,

barandales y pasamanos. También se rehabilitaron el acceso principal y la cisterna,

además de renovarse la red hidrosanitaria, la red eléctrica y la señalización, en beneficio

de 123 estudiantes.

El presidente municipal de Pantelhó, Julio Pérez Pérez, agradeció al gobernador Eduardo

Ramírez por su compromiso de atender las necesidades de las comunidades, fortalecer la

seguridad y promover acciones en beneficio del campo en la región.

Acompañaron al gobernador las secretarias de Infraestructura, Anakaren Gómez Zuart; y

de la Mujer e Igualdad de Género, Marian Vázquez González; el coordinador de la

Delegación de la Secretaría General de Gobierno y Mediación, Juan Luis Zarazúa Salazar; la

directora general del Colegio de Bachilleres de Chiapas, Viridiana Figueroa García; así

como alumnas, alumnos, personal docente y administrativo del plantel, además de

productoras y productores de la región.