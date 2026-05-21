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Informa Fiscal General Detención de 10 Personas

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*Por los Hechos Ocurridos en Video de Tortura

El Fiscal General del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, informó al pueblo de Chiapas que fueron detenidas 10 personas, entre los que se encuentran un subdirector, tres agentes de Ministerio Público, un secretario y cinco elementos policiales, tras los hechos dados a conocer mediante un video a través de las redes sociales, donde se aprecia que servidores públicos cometen actos contrarios a derecho en contra de una persona del sexo masculino.
Detalló que de manera inmediata se inició una carpeta de investigación, y explicó que el video es derivado de un operativo realizado el 14 de marzo del presente año en la colonia Loma Bonita de Tuxtla Gutiérrez, para combatir el delito de robo de vehículo, donde participaron diferentes corporaciones.
«Se llevaron a cabo diversas diligencias y se han aportado datos de prueba, por lo que ya tenemos identificadas a quienes se aprecian en el video y seguiremos abundando en las investigaciones para determinar si existe la responsabilidad de más personas que hayan participado en estos lamentables y reprobables sucesos», afirmó.
Las personas detenidas fueron puestas a disposición del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica.
En su mensaje, Llaven Abarca aseguró que no habrá impunidad ante ninguna conducta delictiva cometida por un servidor público de cualquier institución.
«Vamos a ser implacables y no habrá impunidad en estos hechos lamentables; quienes cometieron el delito de tortura enfrentarán la justicia”, finalizó. Boletín Oficial

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