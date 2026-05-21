Suman Más de 200 mil Mexicanos Deportados por USA en 2026

*- El Endurecimiento de las Políticas Migratorias de Trump ha Acelerado las Deportaciones

*- Tapachula se ha Convertido en el Punto de Recepción de Connacionales Repatriados

*- Familias Enteras han Arribado a la Región Tras ser Detenidos en Redadas

* AUTORIDADES MIGRATORIAS INFORMARON QUE EN LOS ÚLTIMOS DÍAS HAN ARRIBADO A TAPACHULA SEIS VUELOS CON CONNACIONALES EXPULSADOS DESDE TEXAS Y ARIZONA.

Tapachula, Chiapas 20 de Mayo del 2026.- Tapachula volvió a convertirse en los últimos días en una de las principales puertas de retorno forzado para cientos de mexicanos deportados desde Estados Unidos. Entre sábado y domingo, un total de 712 connacionales llegaron al Aeropuerto Internacional de Tapachula a bordo de seis vuelos procedentes de Texas y Arizona, bajo custodia de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. Y en total según cifras oficiales, van 203 mil mexicanos deportados en lo que va del año.



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Las cifras reflejan el impacto de las nuevas estrategias migratorias implementadas por el gobierno estadounidense, que en los últimos meses ha endurecido los operativos de detención y expulsión contra migrantes indocumentados. Entre las personas retornadas recientemente se encuentran 611 hombres, 70 mujeres y 31 menores de edad, muchos de ellos separados abruptamente de empleos, proyectos de vida y familias establecidas desde hace años en territorio norteamericano.A su llegada a Chiapas, los deportados fueron recibidos por personal del Instituto Nacional de Migración y otras dependencias federales, que brindaron atención médica, alimentos y apoyo para su traslado. Sin embargo, detrás de los protocolos oficiales permanece una realidad compleja: cientos de familias regresan al país sin recursos, endeudadas y con un futuro incierto.La situación también representa un fuerte impacto económico y social para comunidades enteras que dependían de las remesas enviadas desde Estados Unidos. En muchas regiones de México, particularmente en el sur y centro del país, miles de hogares sobreviven gracias al dinero que familiares migrantes envían cada mes. Hoy, el retorno masivo de connacionales genera preocupación por el desempleo, la falta de oportunidades y la creciente presión social en ciudades fronterizas como Tapachula.Con más de 203 mil mexicanos deportados en lo que va de 2026, especialistas advierten que el fenómeno migratorio está entrando en una nueva etapa marcada por políticas más restrictivas, mayor vigilancia fronteriza y deportaciones aceleradas. El contexto geopolítico también influye: Estados Unidos enfrenta fuertes debates internos sobre seguridad, migración y control fronterizo, temas que continúan utilizándose como bandera política en medio de la presión electoral y económica.Mientras tanto, la gran interrogante sigue creciendo entre miles de familias mexicanas: ¿qué harán ahora los paisanos que regresan sin empleo, sin ahorros y, en muchos casos, sin oportunidades claras para reiniciar su vida en México?Para muchos deportados, el retorno no significa volver a casa, sino comenzar nuevamente desde cero en un país que también enfrenta profundas dificultades económicas y sociales. EL ORBE/ Ernesto L. Quinteros.