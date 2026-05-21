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Aprueban por unanimidad Cuenta Pública Estatal: Respalda Finanzas Humanistas

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En un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas, la Sexagésima Novena Legislatura del Congreso del Estado aprobó este martes, por unanimidad de votos, el Dictamen de la Cuenta Pública Estatal correspondiente al ejercicio fiscal 2025.
Este informe contiene el desglose de los ingresos y gastos realizados en obras, infraestructura y programas sociales destinados a saldar deudas históricas con la ciudadanía.
Durante la aprobación, las y los legisladores destacaron que la Cuenta Pública representa una herramienta fundamental para garantizar la supervisión del ejercicio presupuestal, y fortalecer la confianza en el gobierno de la Nueva ERA.
Asimismo, se destacó la labor del secretario de Finanzas, Manuel Francisco Antonio Pariente Gavito, de manejar finanzas sanas que permiten transformar la vida de familias chiapanecas. Boletín Oficial

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