Desafueran a alcaldesa de Jiquipilas y a 6 funcionarios de Ocozocoautla por extorsión agravada: Fiscal General

– También se giró la orden de aprehensión en contra de la directora de Obras Públicas municipales de Jiquipilas por el mismo ilícito

El Fiscal General del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, dio a conocer que hace algunas horas la Fiscalía General del Estado solicitó dos peticiones de declaratoria de procedencia para poder ejecutar la acción penal en contra de servidores públicos municipales.

Indicó que solicitó al Congreso del Estado la declaratoria de procedencia y el desafuero de la presidenta municipal de Jiquipilas, así como la correspondiente orden de aprehensión en contra de la directora de Obras Públicas municipales por el mismo delito.

“Derivada de la investigación realizada hasta este momento, a la víctima le exigieron la cantidad de un millón de pesos para establecer una empresa dentro de Jiquipilas”, explicó.

Asimismo, se ha solicitado la declaratoria de procedencia y el desafuero de seis servidores públicos del Ayuntamiento de Ocozocoautla: la síndico municipal, dos regidoras y tres regidores por el delito de extorsión agravada, ya que solicitaban diversas cantidades a la Presidenta Municipal para realizar las obras a beneficio del pueblo de Ocozocoautla de Espinosa.

“De esta manera la Fiscalía estará en condiciones de proceder penalmente y llevarlos ante la justicia”, concluyó.

Cabe resaltar que existen diversas carpetas de investigación en contra de servidores públicos municipales de otros diez ayuntamientos, que se encuentran integrando y de las cuales se dará cuenta en su momento.