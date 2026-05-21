Sale Nueva Caravana Ante el Cierre de la Frontera de EU

• Miles de migrantes siguen atrapados en la frontera sur de México, enfrentan pobreza, desempleo y trámites interminables.

Tapachula, Chiapas 21 de Mayo del 2026.- Tapachula vuelve a convertirse en el epicentro de una crisis migratoria que ya no solo refleja el drama humanitario de miles de personas desplazadas, sino también el endurecimiento geopolítico de América del Norte. La salida de la tercera caravana denominada “Dios nos Guía”, este jueves por la tarde, integrada por migrantes de distintas nacionalidades, evidencia el agotamiento social y económico que viven quienes permanecen atrapados durante meses —e incluso años— en la frontera sur de México.

Mientras Estados Unidos profundiza el cierre de su frontera y fortalece sus políticas de contención migratoria, México se ha transformado, de facto, en un país de retención. Los migrantes ya no ven a Tapachula como un punto de tránsito, sino como una ciudad prisión donde los trámites ante la COMAR avanzan lentamente, el empleo escasea y los salarios resultan insuficientes para sobrevivir.

La consecuencia es visible: familias enteras deciden abandonar la espera institucional y avanzar en caravanas hacia el centro del país, buscando oportunidades laborales y regularización migratoria en ciudades donde las condiciones económicas puedan ser menos hostiles. La caravana que partió este miércoles refleja una realidad incómoda para el Estado mexicano: la política migratoria nacional está siendo moldeada más por las presiones de Washington que por una estrategia humanitaria propia.

Tapachula resiente cada vez más el impacto económico y social de esta acumulación migratoria. La demanda de vivienda, salud, energía y servicios públicos rebasa las capacidades locales, mientras crece la informalidad laboral y la tensión social en sectores empobrecidos de la población mexicana que también enfrentan desempleo y precariedad.

El fenómeno migratorio dejó de ser únicamente un asunto de movilidad humana; hoy es un problema regional con implicaciones económicas, diplomáticas y de seguridad. La frontera sur mexicana se ha convertido en un muro extendido de Estados Unidos, pero financiado socialmente por México y sostenido por ciudades como Tapachula, donde miles de personas sobreviven entre la incertidumbre, el abandono institucional y la esperanza de encontrar una vida digna lejos de esta frontera. EL ORBE/ Ernesto L. Quinteros.