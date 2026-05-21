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Inversión y confianza fortalecen el desarrollo y la salud de Tapachula: Yamil Melgar

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* El edil asistió a la inauguración de la nueva área médica del Hospital COFAT.

Al asistir a la inauguración del segundo piso del Hospital COFAT, el presidente municipal, Yamil Melgar, reconoció la confianza de empresarios e inversionistas que continúan apostando por Tapachula con proyectos que fortalecen la economía local y contribuyen al bienestar de las familias tapachultecas.

El edil expuso que Tapachula crece cuando existen personas comprometidas que creen e invierten en el potencial de nuestra gente, por lo que reconoció al fundador de Hospitales COFAS, José Ignacio Ávalos Hernández, así como a todos quienes hicieron posible el proyecto hospitalario que fortalece la economía local y contribuye al bienestar y la salud de las familias tapachultecas.

“Hoy más que nunca, invertir en salud es invertir en la vida de las personas, por ello, reconocemos a quienes creen en Tapachula y siguen construyendo oportunidades para nuestra gente”, expresó.

Asimismo, agradeció la presencia de Verónica Miranda Gutiérrez, miembro del Consejo de Hospitales COFAS; del Dr. Iván Fuentes, director médico; de Juan Ernesto Pardinas, presidente ejecutivo de Promotora Social México; de Pedro Castillo Uría, director de Inversión Social de Promotora Social México; además de directivos e invitados especiales.

Finalmente, el alcalde reiteró que Tapachula continúa consolidándose como una ciudad con potencial de crecimiento, donde la suma de esfuerzos entre sociedad, empresarios y gobierno permite seguir transformando la vida de las familias.

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