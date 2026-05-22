Sheinbaum y Secretario de Seguridad de EE. UU. Acuerdan Mantener Colaboración “en Marco de Respeto”

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se reunió este jueves con el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Markwayne Mullin, en el Palacio Nacional.

«Acordamos seguir colaborando conjuntamente en el marco de respeto de nuestros países», resaltó la mandataria en un mensaje en sus redes sociales, que acompañó de fotos del encuentro.

El funcionario estadounidense arribó al recinto, ubicado en el centro histórico de la capital, en medio de un fuerte dispositivo de seguridad conformado por vehículos blindados.

Más temprano, durante su conferencia de prensa diaria, Sheinbaum anunció que el objetivo del encuentro sería abordar distintos temas, entre ellos mantener la coordinación en seguridad, aunque resaltó que cualquier colaboración debe respetar la soberanía mexicana.

También dejó abierta la posibilidad de una conversación sobre temas fronterizos y la defensa de los mexicanos en el país vecino, respecto a los operativos que realiza el Servicio de Inmigración y Con de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

La agenda de Mullin incluye un encuentro con el Gabinete de Seguridad, integrado por las secretarías (ministerios) de Defensa Nacional, Seguridad Pública, Gobernación (Interior) y Marina.