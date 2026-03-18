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En Washington, me reuní con el director del @FBI @FBIDirectorKash Kash Patel

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En Washington, me reuní con el director del @FBI @FBIDirectorKash Kash Patel, en representación del Gabinete de Seguridad.
Reafirmamos que la cooperación bilateral, basada en la reciprocidad, el respeto a nuestra soberanía y la responsabilidad compartida, permite avanzar con resultados concretos.

Derivado de este intercambio de información, autoridades mexicanas han detenido en nuestro país a varios objetivos incluidos en la lista de los más buscados del FBI, así como la detención de otros generadores de violencia que afectan a nuestro país.
Seguiremos trabajando para reducir la violencia en México, en cumplimiento de la instrucción de nuestra Presidenta @Claudiashein .

https://x.com/oharfuch/status/2034438979685392420?s=46&t=YP07VW0dHPy6kitbEGmiQg

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