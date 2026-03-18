En Washington, me reuní con el director del @FBI @FBIDirectorKash Kash Patel, en representación del Gabinete de Seguridad.
Reafirmamos que la cooperación bilateral, basada en la reciprocidad, el respeto a nuestra soberanía y la responsabilidad compartida, permite avanzar con resultados concretos.
Seguiremos trabajando para reducir la violencia en México, en cumplimiento de la instrucción de nuestra Presidenta @Claudiashein .
https://x.com/oharfuch/status/2034438979685392420?s=46&t=YP07VW0dHPy6kitbEGmiQg