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Dicta Poder Judicial 28 años de prisión a responsables del delito de Violación Agravada en Ixtacomitán

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El Poder Judicial del Estado de Chiapas, a través de un Tribunal de Enjuiciamiento, dictó sentencia condenatoria a dos personas del sexo masculino por el delito de Violación Agravada, cometido en contra de una mujer con identidad reservada.

Por los hechos ocurridos en el municipio de Ixtacomitán, Chiapas, la persona juzgadora del Tribunal de Enjuiciamiento del distrito judicial de Pichucalco resolvió imponer a José “N” y Ángel «N» una pena de 28 años de prisión a cada uno, sin concederles ningún beneficio por la penalidad señalada.

Esta sentencia se dictó una vez realizado el desahogo de pruebas durante las audiencias de juicio oral, donde se logró acreditar la participación y responsabilidad penal de los hoy sentenciados.

Con esta resolución, el Poder Judicial del Estado, que preside el magistrado Juan Carlos Moreno Guillén, refrenda su compromiso con una justicia más humana, en la que los delitos que atenten o vulneren la integridad de las mujeres no queden impunes.

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