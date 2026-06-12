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Yamil Melgar pide a las familias tapachultecas mantenerse alerta ante fuertes lluvias

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* Pide a la ciudadanía mantenerse informada únicamente a través de los canales oficiales y seguir las recomendaciones de Protección Civil.

Tapachula, Chiapas; 12 de junio de 2026.- Ante el pronóstico de lluvias intensas para la región, el presidente municipal, Yamil Melgar, exhortó a la población a mantenerse atenta a la información oficial y atender las recomendaciones emitidas por las autoridades de Protección Civil.

El alcalde informó que el Ayuntamiento de Tapachula mantiene acciones permanentes de limpieza y desazolve de alcantarillas, rejillas y canales pluviales para reducir riesgos y favorecer el adecuado flujo del agua durante la temporada de lluvias.

Asimismo, hizo un llamado a la ciudadanía a sumarse a estas acciones preventivas evitando tirar basura en calles, banquetas y drenajes, ya que los residuos sólidos provocan taponamientos que incrementan los encharcamientos e inundaciones.

“La protección civil la hacemos todas y todos. Con pequeñas acciones podemos prevenir riesgos y proteger a nuestras familias”, expresó.

Finalmente, pidió a la población mantenerse informada únicamente a través de los canales oficiales de Protección Civil Municipal, Protección Civil del Estado, Conagua y del Gobierno Municipal, evitando difundir información no confirmada o falsa.

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