InicioSección PoliticaInternacionalTrump Suspende Escalada de Ataques Armados Contra Irán
Internacional

Trump Suspende Escalada de Ataques Armados Contra Irán

0
27

*Debido a Escasez de Municiones.

Washington, EU; 26 de Julio.- El presidente de EU, Donald Trump decidió aplazar una «escalada significativa» contra Irán, en parte debido a la escasez de municiones e interceptores Patriot para hacer frente a los misiles iraníes, cada vez más sofisticados y peligrosos, según revelaron medios estadounidenses.
La decisión favoreció una segunda jornada consecutiva sin nuevos ataques, en medio de avances diplomáticos entre Teherán y los mediadores que buscan reducir la tensión en torno al estrecho de Ormuz.
La decisión fue adoptada durante la reunión celebrada el viernes entre el presidente de Estados Unidos y sus principales asesores de seguridad y altos funcionarios de la administración.

En paralelo, Irán comunicó a Pakistán su disposición a continuar las negociaciones en Ginebra, Doha o Islamabad y, como gesto de «buena voluntad», aceptó suspender las represalias contra los ataques estadounidenses.
«Los mediadores están trabajando para impedir una escalada de la tensión», afirmó el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, EsmailBaghaei, durante una conferencia de prensa.
Por su parte, el embajador de Estados Unidos ante la ONU, Mike Waltz, aseguró que Trump está dando margen a la vía diplomática y rechazó las versiones según las cuales Estados Unidos estaría racionando municiones e interceptores Patriot debido a problemas de abastecimiento.
De acuerdo con reconstrucciones publicadas por The New York Times y CNN, el cambio de postura de Trump se produjo tras las advertencias formuladas durante la reunión del viernes en el Despacho Oval por el vicepresidente, JD Vance, y el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Dan Caine.
Según esas versiones, Caine alertó de que una nueva ofensiva militar contra Irán podría agotar peligrosamente las reservas de interceptores Patriot asignados al Comando Central de Estados Unidos (Centcom), así como otros sistemas ofensivos, entre ellos misiles de crucero Tomahawk.
A ello se suma el creciente malestar de los países del Golfo, que buscan poner fin a un conflicto que ya entra en su quinto mes y temen que una prolongación de la guerra termine debilitando las alianzas regionales de Washington. Sun

Trump Suspende Escalada de Ataques Armados Contra Irán
Artículo anterior
Beany Cumpliría 19 Años
Artículo siguiente
Deer Park Produce más Combustible que Refinerías en México: Estudio
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Presunto asalto deja sin vida a un joven de 21 años en la Pollería Constanza, en el fraccionamiento Cafetales

Al Instante staff - 0
Tapachula, Chiapas; 27 de julio de 2026.– Un joven identificado como Mauricio Morales, de 21 años de edad, perdió la vida la mañana de...
Leer más

Rincón Nostálgico Huacalero

Al Instante staff - 0
Entre Malteadas y Tamales Leopoldo Constantino García* Recién hace unos días al caminar por la 8ª. Norte, al pasar por “La Parrilla” saludé a Pedro González,...
Leer más

Conferencia de prensa matutina en vivo. Lunes 27 de julio 2026 | Presidenta Claudia Sheinbaum

Al Instante staff - 0
Te invitamos a seguir la transmisión en vivo de la conferencia matutina: #MañaneradelPueblo, encabezada por la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta Constitucional de los...
Leer más
Cargar más
spot_img

MAS Popular

Cargar más