Denuncian Presunta Clonación de Tarjetas de la Pensión del Bienestar en Tapachula

*- Afectados Piden a las Autoridades que Investiguen a Fondo si Hubo Clonación o Robo de Datos.

*- Las Víctimas en su Mayoría son Personas de la Tercera Edad.

*- Llaman a Beneficiarios a Estar Pendientes de los Movimientos que se Realizan en sus Cuentas.

*BENEFICIARIOS DEL APOYO FEDERAL AFIRMAN QUE HAN DETECTADO CARGOS REALIZADOS A LAS TARJETAS SIN SU CONSENTIMIENTO, EN CENTROS COMERCIALES Y OTROS ESTABLECIMIENTOS.

Tapachula, Chiapas; 26 de Julio de 2026.- Beneficiarios de las pensiones del Bienestar en Tapachula solicitaron a las autoridades realizar una investigación a fondo, ante diversos señalamientos relacionados con el presunto robo de recursos económicos destinados a adultos mayores.

La preocupación aumentó luego de que una mujer adulta mayor acudiera a una sucursal del Banco del Bienestar para retirar su pensión, y fuera informada de que el dinero, aproximadamente seis mil Pesos, ya había sido retirado, al revisar los movimientos de la cuenta, se detectó que la tarjeta habría sido empleada para realizar compras en establecimientos comerciales.



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De acuerdo con afectados, este no sería un caso aislado. Señalan que existen otros beneficiarios que presuntamente han sido víctimas de situaciones similares, en las que sus tarjetas habrían sido clonadas, intercambiadas o utilizadas de manera irregular para retirar o gastar los recursos de sus pensiones.Ante estos hechos, crece la preocupación y la sospecha entre los beneficiarios de que pudiera existir participación o complicidad de personas que tienen acceso a información relacionada con las cuentas o tarjetas de los derechohabientes, incluso de personal vinculado al programa, aunque hasta el momento no existe una resolución oficial que confirme dicha hipótesis.Los afectados consideran necesario que se revisen los procedimientos de entrega, activación y manejo de las tarjetas, así como los protocolos de seguridad implementados para proteger los datos y recursos de los adultos mayores.También pidieron que se investiguen los movimientos bancarios, las compras realizadas y los establecimientos donde fueron utilizados los plásticos, con el objetivo de identificar a los responsables y determinar si existe una red dedicada a despojar de sus pensiones a personas vulnerables.Los beneficiarios exigieron a las autoridades correspondientes esclarecer cada uno de los casos, recuperar el dinero de quienes resultaron afectados y castigar conforme a la ley a las personas responsables.“Ese dinero no es un botín. Es una ayuda indispensable para los adultos mayores, quienes esperan meses para recibir su pensión y utilizan cada peso para cubrir sus necesidades básicas”, señalaron.Mientras tanto, los afectados hicieron un llamado a otros beneficiarios a revisar constantemente sus movimientos y reportar de inmediato cualquier operación que no reconozcan, con la finalidad de evitar que más personas sean víctimas de este tipo de presuntos delitos. EL ORBE/ JC