Continúa el Fortalecimiento del Alumbrado Público en Colonias y Vialidades de Tapachula.

*- El Alcalde Yamil Melgar Destacó la Instalación de Luminarias en la Carretera al Puerto, Libramiento, Bulevar Akishino, Entre Otras Vialidades.

*- Agradeció el Respaldo del Gobernador Eduardo Ramírez Para Reforzar la Seguridad en la Ciudad.

El Gobierno Municipal mantiene la modernización del alumbrado en los principales accesos, vialidades y colonias del municipio como parte de la estrategia de seguridad impulsada por el gobernador Eduardo Ramírez.

Tapachula, Chiapas; 26 de julio de 2026.– El presidente municipal, Yamil Melgar, afirmó que el fortalecimiento del alumbrado público continúa avanzando como parte de una estrategia integral para construir una ciudad más segura, iluminada y funcional, en coordinación con la visión de seguridad que impulsa el gobernador Eduardo Ramírez, generando mejores condiciones para la movilidad, la prevención del delito y la tranquilidad de las familias tapachultecas.



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A través de la Secretaría de Obras Públicas, encabezada por el ingeniero William Penagos, el Ayuntamiento mantiene la modernización de la infraestructura de iluminación en los principales accesos y corredores estratégicos del municipio. Hoy, el Boulevard Akishino, el acceso al Aeropuerto Internacional de Tapachula, la carretera Tapachula–Puerto Madero, el Libramiento Sur, el corredor Viva México–Framboyanes, el acceso a Álvaro Obregón, Ciudad Salud, el camino al Club Campestre, así como diversas colonias y espacios públicos, cuentan con nueva infraestructura de alumbrado, fortaleciendo la percepción de seguridad y contribuyendo a la construcción de entornos más seguros para las familias. Como parte del programa Camina Seguro, se han instalado más de 2 mil luminarias convencionales y más de 2 mil 900 luminarias solares, ampliando la cobertura del servicio en distintos puntos del municipio. DATOS ALUMBRADO.pdfYamil Melgar destacó que estas acciones forman parte de las más de 350 calles integrales que se ejecutan en Tapachula, equivalentes a más de 27 kilómetros de infraestructura urbana, donde además de la pavimentación con concreto hidráulico se incorporan redes de agua entubada, drenaje sanitario y alumbrado público, consolidando obras completas que elevan la calidad de vida de la población y fortalecen la estrategia de seguridad desde la infraestructura urbana.Finalmente, el alcalde reiteró que el programa Camina Seguro continuará ampliando su cobertura en colonias, comunidades y vialidades estratégicas, fortaleciendo la estrategia de seguridad y desarrollo urbano que impulsa, en coordinación con el gobernador Eduardo Ramírez, para seguir construyendo un Tapachula más seguro, mejor iluminado y con mejores condiciones de bienestar para todas las familias. Boletín Oficial