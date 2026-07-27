Continúa el Fortalecimiento del Alumbrado Público en Colonias y Vialidades de Tapachula.

*- El Alcalde Yamil Melgar Destacó la Instalación de Luminarias en la Carretera al Puerto, Libramiento, Bulevar Akishino, Entre Otras Vialidades.
*- Agradeció el Respaldo del Gobernador Eduardo Ramírez Para Reforzar la Seguridad en la Ciudad.
El Gobierno Municipal mantiene la modernización del alumbrado en los principales accesos, vialidades y colonias del municipio como parte de la estrategia de seguridad impulsada por el gobernador Eduardo Ramírez.
Tapachula, Chiapas; 26 de julio de 2026.– El presidente municipal, Yamil Melgar, afirmó que el fortalecimiento del alumbrado público continúa avanzando como parte de una estrategia integral para construir una ciudad más segura, iluminada y funcional, en coordinación con la visión de seguridad que impulsa el gobernador Eduardo Ramírez, generando mejores condiciones para la movilidad, la prevención del delito y la tranquilidad de las familias tapachultecas.
Yamil Melgar destacó que estas acciones forman parte de las más de 350 calles integrales que se ejecutan en Tapachula, equivalentes a más de 27 kilómetros de infraestructura urbana, donde además de la pavimentación con concreto hidráulico se incorporan redes de agua entubada, drenaje sanitario y alumbrado público, consolidando obras completas que elevan la calidad de vida de la población y fortalecen la estrategia de seguridad desde la infraestructura urbana.
Finalmente, el alcalde reiteró que el programa Camina Seguro continuará ampliando su cobertura en colonias, comunidades y vialidades estratégicas, fortaleciendo la estrategia de seguridad y desarrollo urbano que impulsa, en coordinación con el gobernador Eduardo Ramírez, para seguir construyendo un Tapachula más seguro, mejor iluminado y con mejores condiciones de bienestar para todas las familias. Boletín Oficial