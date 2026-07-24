Trump se Reunirá con su Homólogo Xi Jinping el 24 de Septiembre

*El Presidente de China Visitará Washington.

Washington, EU.; 23 de Julio.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves que su homólogo chino, Xi Jinping, realizará una visita oficial a Washington el próximo 24 de septiembre, en un encuentro que tendrá como uno de sus principales ejes el desarrollo de la inteligencia artificial (IA), en medio de la creciente competencia tecnológica entre ambas potencias.

«El presidente Xi vendrá el 24 de septiembre. Hablamos de inteligencia artificial cuando estuve en Pekín y volveremos a hacerlo», afirmó Trump durante un acto en la sede de la Agencia de Protección Ambiental (EPA), donde presentó nuevas iniciativas destinadas a reducir los costos de la energía y acelerar el desarrollo de la IA en Estados Unidos.

El mandatario sostuvo que la inteligencia artificial ocupará un lugar central en la agenda bilateral y aseguró que «Estados Unidos no será segundo de nadie» en ese campo, al reivindicar la estrategia de su administración para consolidar el liderazgo tecnológico del país frente a China.

La visita de Xi se producirá tras la reunión que ambos líderes mantuvieron en mayo en Pekín, durante el primer viaje de Trump a China desde 2017. En esa ocasión, el presidente estadounidense invitó formalmente al líder chino a realizar una visita de Estado a la Casa Blanca.

Como parte de los preparativos del encuentro, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y el ministro de Asuntos Exteriores de China, Wang Yi, analizaron el miércoles los detalles de la visita durante una reunión celebrada al margen de la cumbre ministerial de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), en Filipinas.

Según fuentes diplomáticas estadounidenses, ambos funcionarios coincidieron en la necesidad de identificar áreas de cooperación que permitan sentar las bases para una reunión «muy positiva» entre Trump y Xi, en un contexto marcado por las diferencias comerciales, la competencia tecnológica y los desafíos de seguridad en la región Asia-Pacífico. Sun