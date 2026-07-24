Tapachula FC celebra tres años de historia consolidando un proyecto con identidad, talento chiapaneco y visión de futuro

Tapachula, Chiapas; 24 de julio de 2026.– Tapachula FC conmemora este 24 de julio su tercer aniversario, celebrando tres años de trabajo, crecimiento y compromiso con el desarrollo del fútbol profesional en la región del Soconusco.

Desde su fundación, la institución nació con un objetivo claro: representar con orgullo a Tapachula y a Chiapas, construyendo un proyecto deportivo basado en la identidad, el sentido de pertenencia y la formación de futbolistas de la región.

A lo largo de estos tres años, Tapachula FC se ha consolidado como una institución con una estructura deportiva sólida, contando actualmente con dos equipos profesionales, uno en la Liga Premier Serie A y otro en la Liga de Tercera División Profesional (TDP), fortaleciendo el desarrollo competitivo del club y generando oportunidades para el talento local.

Uno de los principales distintivos de la institución es su compromiso con el futbolista chiapaneco. Actualmente, el 95 por ciento de la plantilla profesional está conformada por jugadores nacidos en Chiapas, reflejando la confianza del club en la calidad, capacidad y proyección del talento estatal.

Los resultados deportivos respaldan el crecimiento del proyecto. En su corta historia, el equipo de Liga Premier ha logrado disputar una fase de liguilla, mientras que el conjunto de Tercera División Profesional ha conseguido clasificar a dos liguillas consecutivas, consolidándose como uno de los equipos protagonistas de su categoría.

De igual forma, Tapachula FC continúa fortaleciendo su proyecto de Fuerzas Básicas, una estructura enfocada en la formación integral de niñas, niños y jóvenes de la región. Este trabajo ya comienza a rendir frutos con futbolistas surgidos de la cantera que hoy forman parte de los planteles profesionales de Liga Premier y TDP, reafirmando el compromiso institucional de impulsar el talento del Soconusco y de todo Chiapas.

Más allá de los resultados deportivos, el club ha trabajado para convertirse en una institución cercana a la comunidad, promoviendo valores como la disciplina, el respeto, el esfuerzo y el orgullo por representar a Tapachula dentro y fuera del terreno de juego.

En este tercer aniversario, Tapachula FC expresa su profundo agradecimiento a jugadores, cuerpo técnico, personal administrativo, colaboradores, patrocinadores, aliados estratégicos, medios de comunicación y, especialmente, a la afición, cuyo respaldo ha sido fundamental para consolidar este proyecto.

Mensaje de la Directiva

«Cumplimos tres años gracias a la confianza de una afición que ha hecho suyo este proyecto. Cada paso que hemos dado ha sido con la firme convicción de representar dignamente a Tapachula y de abrir oportunidades para el talento de nuestra tierra.

Seguiremos fortaleciendo nuestra estructura deportiva, impulsando a nuestros jóvenes y trabajando con responsabilidad para que Tapachula FC continúe creciendo dentro y fuera de la cancha.

Gracias por creer en esta institución y por caminar junto a nosotros durante estos primeros tres años. Este aniversario representa un logro importante, pero también el inicio de nuevos retos y objetivos. Lo mejor de Tapachula FC aún está por venir.»

Tapachula FC

Tres años de historia. Tres años de pasión. Tres años representando con orgullo al Soconusco y a Chiapas.