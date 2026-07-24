Yamil Melgar Fortalece la Coordinación por la Paz y la Seguridad en Tapachula.

*- El Alcalde Firmó el Convenio de Colaboración del Programa de Canje de Armas de Fuego 2026.

*- Sostuvo que la Estrategia Fortalece la Seguridad de las Familias Tapachultecas.

Tapachula, Chiapas; 23 de julio de 2026.- El presidente municipal de Tapachula, Yamil Melgar, participó en la firma del convenio de colaboración del programa “Sí al Desarme, Sí a la Paz: Campaña de Canje de Armas de Fuego 2026” en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, una estrategia impulsada para promover la cultura de la paz, prevenir la violencia y fortalecer la seguridad mediante la coordinación entre los tres órdenes de gobierno.



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El acto fue encabezado por la directora general del Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y Participación Ciudadana, Yolanda María Alfaro Pérez, y contó con la presencia del General de Brigada de Estado Mayor Netzahualcóyotl Albarrán Mendoza, comandante de la 36.ª Zona Militar, así como del secretario general del Ayuntamiento de Tapachula, Mario Orozco, quienes refrendaron la importancia de sumar esfuerzos para consolidar entornos seguros y en paz para las familias chiapanecas.En su intervención, Yamil Melgar destacó que la coordinación institucional es fundamental para fortalecer las acciones de prevención social y consolidar una estrategia de seguridad que responda a las necesidades de la población, en congruencia con la visión del gobernador del estado, Eduardo Ramírez Aguilar, de privilegiar el trabajo conjunto para construir un Chiapas con mayor tranquilidad y bienestar.En la firma del convenio participaron también los presidentes municipales de Acala, María Patricia Coello Zapata; de San Fernando, Ediberto Gutiérrez Aguilar; y de Suchiapa, Alexis Nucamendi Gómez, quienes reiteraron su disposición de trabajar de manera coordinada para impulsar políticas públicas orientadas a la prevención de la violencia, el desarme voluntario y la construcción de paz en sus municipios.Con este convenio, Yamil Melgar reafirmó el compromiso del Ayuntamiento de Tapachula de mantener una estrecha coordinación con las instituciones de los tres órdenes de gobierno para fortalecer la seguridad, fomentar la participación ciudadana y consolidar acciones que contribuyan a la paz y al bienestar de las familias de Tapachula, el Soconusco y Chiapas. Boletín Oficial