Colectivos Exigen Justicia Para Mexicanos que han Muerto a Manos del ICE

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*Piden que se Frenen los Abusos de los Agentes Migratorios.

Ciudad de México. Colectivos y organizaciones civiles que apoyan a los mexicanos deportados por Estados Unidos demandaron justicia por los 18 connacionales que han muerto en operativos y centros de detención del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

En el Monumento a la Revolución, colocaron decenas de fotografías de mexicanos, estadunidenses y de personas de otras nacionalidades que han fallecido a manos de ICE, entre las cuales estaban la de Lorenzo Salgado y la del colombiano Johan Sebastián Durán.

Detrás de cada caso, expresaron, existen seres humanos, familias y comunidades enteras marcadas por la pérdida. “Esta jornada no busca sembrar odio ni división, busca hacer visible el valor de la vida humana, acompañar a quienes han sufrido una pérdida y reafirmar que la dignidad, la justicia y los derechos humanos deben prevalecer por encima de cualquier condición migratoria”, enfatizaron.

Rossy Antúnez, del Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi), destacó que de 2003 a 2024 se han registrado 49 muertes de mexicanos, y desde 2025, cuando llegó por segunda vez Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, los fallecimientos han aumentado.

Señaló la responsabilidad del gobierno estadunidense en estos casos, pero también expuso que la respuesta de México ha sido “tardía”, con las demandas que ha interpuesto; y “no ha podido dar protección a sus ciudadanos por la falta de infraestructura en los consulados”.

Expuso que han documentado casos de personas que “nos indican que nunca tuvieron contacto con un agente consular mexicano y nunca tuvieron información sobre sus derechos. Esto es muy alarmante porque sujeta a las personas a que tengan violaciones a sus derechos humanos”.

Luis Valentan, de National Day Laborer Organizing Network (NDLON), mencionó que lo que las personas migrantes están viviendo en Estados Unidos “es el atentado directo contra nuestros derechos más básicos y humanos que tenemos como personas, como seres humanos, como migrantes que buscan una oportunidad de poder vivir dignamente, con respeto, de poder proveer para nuestras familias”.

Sin embargo, enfatizó que esos anhelos se están “criminalizado y ha trascendido hasta las muertes de muchísimas personas que lo único que han hecho es buscar una oportunidad”.

En el marco de la jornada, los manifestantes y personas deportadas guardaron un minuto de silencio por quienes han fallecido, al tiempo que se solidarizaron con sus familias e hijos y con las víctimas de los agentes migratorios estadunidenses. “Migramos para vivir, no para ser asesinados”, subrayaron.