FGE Asegura Droga Tras Cateo en el Bar “El Carrusel”

*- El Operativo se Realizó Luego de Diversas Denuncias de Vecinos por Constantes Escándalos.

*- En el Negocio Operaban Meseros, Personal de Seguridad, Cobradores y Mujeres Dedicadas al Sistema de Ficheras.

*- El Negocio Tampoco Contaba con Salidas de Emergencia Ante Alguna Eventualidad

*EN EL ANTRO DE VICIO TAMBIÉN SE DETECTÓ TRABAJADORAS EXTRANJERAS CON IRREGULARIDADES EN SU ESTATUS MIGRATORIO,

Tapachula, Chiapas 25 de Julio del 2026.- La Fiscalía General del Estado en coordinación con la Secretaría de Seguridad del Pueblo, Ejército Mexicano, Marina Armada, Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Tapachula, ejecutaron una orden cateo en el bar denominado “El Carrusel”, donde se aseguraron diversas dosis de droga.



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Según el comunicado oficial, en la diligencia se logró el aseguramiento de bolsitas con una sustancia granulada cristalina con las características similares al cristal. Mientras que el inmueble fue asegurado a fin de continuar con las investigaciones correspondientes.La Fiscalía General del Estado reitera su compromiso de trabajar en coordinación para combatir el delito y garantizar la seguridad y paz de las y los chiapanecos, con Cero Impunidad.Sobre estos hechos, aun no se han pronunciado los miembros de la Asociación de Bares y Cantinas de Tapachula. EL ORBE/ Mesa de Redacción.DENUNCIAS EVIDENCIARON PRESUTAS ACTIVIDADESILÍCITAS EN EL ESTABLECIMIENTOAutoridades de la Fiscalía de Distrito Fronterizo Costa clausuraron de manera definitiva Bar «El Carrusel», ubicado en la esquina de la 9ª Norte y 11ª Oriente de esta Ciudad, tras ejecutar un cateo derivado de una investigación por presuntas actividades ilícitas.Durante la diligencia, realizada con apoyo de corporaciones de seguridad, el inmueble fue asegurado y quedó bajo resguardo de las autoridades ministeriales, mientras continúan las investigaciones correspondientes.De manera extraoficial trascendió que en el interior del establecimiento habrían sido localizadas armas de fuego, cartuchos útiles y sustancias con características similares a narcóticos. Sin embargo, hasta el momento la Fiscalía General del Estado no ha emitido información oficial sobre los objetos asegurados ni sobre los delitos que se investigan.Fuentes cercanas al caso señalaron que en el negocio operaban meseros, personal de seguridad, cobradores y mujeres dedicadas al sistema de fichaje, presuntamente en su mayoría de origen cubano.Asimismo, trascendió que varios de ellos no contaban con documentación migratoria en regla, situación que podría derivar en la intervención de autoridades federales en materia migratoria.El operativo se desarrolló bajo un fuerte dispositivo de seguridad y ha sido manejado con total hermetismo por parte de las autoridades, quienes no han informado si existen personas detenidas o si fueron iniciadas carpetas de investigación por delitos del orden federal.Habitantes de la zona señalaron que el establecimiento había sido objeto de constantes señalamientos por presuntas irregularidades, por lo que la clausura ha generado diversas reacciones entre vecinos y comerciantes del sector. EL ORBE / Martha Guillén