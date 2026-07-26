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Ayuntamiento de Tapachula y CONAGUA Fortalecen Coordinación

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*Impulsan Proyectos Hídricos en Beneficio de la Población.

Con el objetivo de verificar, evaluar y priorizar los proyectos hídricos que permitan mejorar el abastecimiento de agua potable y el saneamiento en beneficio de las familias tapachultecas, personal técnico del Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Tapachula (COAPATAP) y del Organismo de Cuenca Frontera Sur de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) realizaron un recorrido de supervisión por la zona de captación y la planta potabilizadora del municipio.
En representación del presidente municipal, Yamil Melgar Bravo, el director general del COAPATAP, Héctor Manuel Lazos Cota, agradeció al equipo técnico de la CONAGUA el acompañamiento y la asesoría brindada para revisar los proyectos estratégicos que buscan garantizar agua suficiente y de calidad para la población, además de fortalecer las acciones de saneamiento y el cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana NOM-002-SEMARNAT, relacionada con la descarga de aguas residuales.
El servidor público municipal destacó que el trabajo coordinado entre los tres órdenes de gobierno permitirá consolidar proyectos que respondan a las necesidades actuales del municipio y sienten las bases para un desarrollo hídrico sostenible.

Por otra parte, la directora de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento del Organismo de Cuenca Frontera Sur de la CONAGUA, Guadalupe Chacón Leal, señaló que la visita técnica tuvo como propósito inspeccionar las condiciones de la infraestructura hidráulica existente, identificar áreas de oportunidad y analizar alternativas de solución que puedan ser respaldadas mediante los diversos programas federales de financiamiento que opera la Comisión Nacional del Agua.
Asimismo, resaltó que este tipo de recorridos permiten establecer una ruta de trabajo conjunta para impulsar proyectos prioritarios que fortalezcan los servicios de agua potable, drenaje y saneamiento en el municipio.
En el recorrido también participaron la directora Operativa del COAPATAP, Claudia Chol Roblero; el jefe de Ingeniería y Factibilidad, Juan Ruvalcaba; así como servidores públicos de ambas instituciones e invitados. Boletín Oficial

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