Mini Casinos Clandestinos Invaden el Primer Cuadro de Tapachula

* Exigen Investigar Quién les Expide Permisos Para Operar.

*- Comerciantes Piden Operativos Contra Proliferación de Maquinitas Tragamonedas en el Primer Cuadro de la Ciudad.

*- Han Incrementado su Presencia en Inmediaciones de Mercados y Centros Comerciales.

*- Empujan al Vicio a Niños, Jóvenes y Adultos Mayores, Ante la Apatía de Autoridades.

Tapachula, Chiapas, 25 de julio de 2026.- Comerciantes y locatarios de los mercados de Tapachula hicieron un llamado urgente a las autoridades federales para implementar operativos de inspección y regulación contra la proliferación de negocios que operan con maquinitas tragamonedas y presuntos mini casinos en el centro de la ciudad.

Los inconformes señalaron que estos establecimientos han incrementado su presencia principalmente en las inmediaciones de los mercados y en diversos puntos del primer cuadro de Tapachula, donde, aseguran, funcionan durante las 24 horas del día y a plena luz del día, sin que hasta el momento se observe una intervención efectiva de las autoridades competentes.



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De acuerdo con los comerciantes, la operación de estos negocios representa un problema social y económico, debido a que atraen a personas de distintas edades, incluidos jóvenes, quienes acuden a jugar con la expectativa de obtener ganancias, aunque en la mayoría de los casos terminan perdiendo su dinero.“Son centros de desplumaderos”, señalaron comerciantes que, por temor a represalias, solicitaron omitir sus nombres. Explicaron que estos establecimientos captan diariamente recursos que deberían permanecer en la economía local, pero que terminan concentrados en negocios cuya operación, presuntamente, carece de la regulación correspondiente.Durante un recorrido realizado por El Orbe, se pudo constatar la presencia de establecimientos con máquinas tragamonedas que operan de manera visible y con flujo constante de personas, principalmente en zonas de alta actividad comercial.Los comerciantes establecidos consideraron que la proliferación de estos negocios genera una competencia desleal, además de afectar la dinámica económica de los mercados y comercios formales, que deben cumplir con obligaciones fiscales, permisos y diversas disposiciones legales para poder operar.Por ello, solicitaron la intervención coordinada de las autoridades federales, estatales y municipales para revisar la situación legal de estos establecimientos, verificar sus permisos y, en su caso, aplicar las sanciones correspondientes.Los locatarios insistieron en que no se oponen a la actividad comercial, pero demandaron que todos los negocios funcionen dentro del marco legal y que se proteja a las familias, especialmente a los jóvenes, de espacios que pueden fomentar la ludopatía y el deterioro de la economía familiar. EL ORBE/ Mesa de Redacción.